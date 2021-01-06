 В Гонконге осуждены девять ведущих демократических активистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2021

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Мир

В Гонконге осуждены девять ведущих демократических активистов

Активисты признаны виновными в организации одной из крупнейших протестных акций в Гонконге в августе 2019 года. Мера наказания будет объявлена в середине апреля.

Гражданские активисты в Гонконге

Гражданские активисты в Гонконге

Суд в Гонконге в четверг, 1 апреля, вынес обвинительные приговоры девятерым ведущим демократическим активистам. В числе прочего, они признаны виновными в организации одной из крупнейших протестных демонстраций в Гонконге в августе 2019 года, в которой, по оценкам, приняли участие 1,7 млн человек.

Виновными признаны медийный предприниматель Джимми Лай, бывший депутат Маргарет Нг, известный адвокат Мартин Ли, оппозиционный политик Лён Квок Хун, а также активисты движения "Гражданский правозащитный фронт" (Civil Human Rights Front). Каждому из них угрожает до пяти лет лишения свободы. Меры наказания будут оглашены 16 апреля.

Большинство осужденных десятилетиями мирно борются за прямые выборы в Гонконге. Власти этого специального административного района КНР всеми силами пытаются подавить демократическое движение. В 2019 году в Гонконге был принят новый закон о безопасности, резко ограничивший гражданские права. На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о реформе избирательной системы в Гонконге, с тем чтобы этим городом впредь управляли лишь "патриоты".

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    Автор: Свен Тёнигес


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