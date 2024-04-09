В ФРГ конституционный суд усилил права биологических отцов

Суд в Карлсруэ заключил, что действующее законодательство в отношении биологических отцов может нарушать Конституцию. Суд также постановил, что у ребенка может быть больше двух юридических родителей.

Федеральный конституционный суд Германии усилил права биологических отцов в судебных исках. Ныне действующее законодательство, касающееся оспаривания отцовства, в некоторых случаях может нарушать права биологических отцов и противоречит Конституции, объявил суд в Карлсруэ во вторник, 9 апреля. Суд постановил законодательно оформить новые правила не позднее 30 июня 2025 года.

В Германии лишь юридический отец имеет широкие права и обязанности в вопросах опекунства, уплаты алиментов, при выборе лечения ребенка или выбора школы для него.

Конституционный иск из Саксонии-Анхальт

Конкретно суд разбирал конституционный иск одного мужчины из федеральной земли Саксония-Анхальт. Истцом выступал биологический отец ныне трехлетнего ребенка, пожаловавшийся на нарушение его родительских прав. Мать ребенка отказывается признавать его в качестве юридического отца. Она рассталась с ним сразу после рождения ребенка и зарегистрировала в качестве юридического отца своего нового партнера. В результате биологический отец имеет право видеться с ребенком лишь каждые две недели не более трех часов.

Теперь Федеральный конституционный суд постановил, что действующее семейное право не учитывает права биологических отцов в должной мере. В результате истец добился частичного успеха в борьбе за признание его юридического отцовства. До сих пор ему не удавалось добиться этого, поскольку, как указывалось в постановлении судов, новый партнер матери уже выстроил отношения с ребенком и живет с матерью ребенка. Дело истца из Саксонии-Анхальта теперь будет рассмотрено заново.

Федеральный конституционный суд также постановил, что законодатель может, но не должен признавать более двух юридических родителей ребенка. В то же время в случае развода двух юридических родителей биологический отец должен получить больше прав для оспаривания отцовства у другого мужчины. Министерство юстиции Германии в начале 2024 года объявило, что намерено сохранить правило, согласно которому у ребенка может быть лишь двое юридических родителей.

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