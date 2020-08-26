В Германии хотят сократить число депутатов бундестага

Чтобы не допустить дальнейшего роста числа депутатов бундестага, руководители входящих в правительственную коалицию партий Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в ночь на среду, 26 августа, согласовали план двухступенчатой реформы избирательного права в Германии.

Согласно этому плану, к выборам 2025 года число избирательных округов в Германии должны будут сократить с 299 до 280. Кроме того, ожидается, что после выборов в бундестаг 2021 года специальная комиссия по реформированию проверит возможность внесения дальнейших изменений в избирательное законодательство страны. Речь идет, кроме прочего, об участии в голосовании граждан в возрасте от 16 лет, продлении легислатурного периода депутатов с 4 до 5 лет и равном уровне представительства женщин и мужчин в избирательных списках и в бундестаге.

Кроме того, реформа должна будет способствовать более равномерному распределению мандатов по федеральным землям, отмечает агентство dpa.

Как выбирают депутатов бундестага

Сегодня в Германии действует смешанная избирательная система, при которой граждане отдают свой первый голос за конкретного кандидата в своем избирательном округе, а второй - за партию, которая позже номинирует депутатов в бундестаг по внутрипартийным спискам.

Если число мандатов, полученных партией благодаря победам конкретных кандидатов в отдельных округах, превышает число мандатов, которые партия должна получить в бундестаге по результатам голосования за партийные списки, общее число депутатов бундестага увеличивается за счет создания так называемых дополнительных мест.

При этом, чтобы сохранить соотношение сил в бундестаге, распределяются так называемые мандаты на переуступку мест в парламенте. Они выдаются другим партиям до тех пор, пока не будет достигнута необходимая пропорция.

Благодаря такой системе численность депутатов нынешнего бундестага, избранного в сентябре 2017 года, составляет 709 человек. При этом некоторые политики опасаются, что при отсутствии реформы избирательного права скоро число членов германского парламента может вырасти до 800 или более.

Переговоры с оппозицией о реформе избирательного права

Согласно плану по реформе избирательного права, согласованному коалиционной комиссией 25 августа, впредь, если число депутатов бундестага будет превышать 598 человек, то до трех мандатов на переуступку мест в парламенте больше не будут компенсироваться за счет создания дополнительных депутатских мест.

По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Норберта Вальтер-Борьянса (Norbert Walter-Borjans), в таком решении "есть нечто, что позволяет ожидать, что бундестаг станет существенно меньше, однако все равно депутатские мандаты будут распределены справедливо, отражая результат голосования".

Чтобы добиться воплощения планов по реформе избирательного права в жизнь, партиям из правящей коалиции необходимо получить их одобрение со стороны оппозиции в бундестаге. Вопросы, связанные с изменением избирательного права, обычно принимаются существенным большинством голосов, указывает информагентство dpa.

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