В ФРГ член горсовета намалевал свастику на авто из Украины

Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Кроме свастики, член горсовета Баден-Бадена написал на двух украинских машинах крупными буквами "Fuck UA".

В немецком курортном городе Баден-Баден член городского совета намалевал свастику на двух автомобилях с украинскими номерами и написал на них крупными буквами "Fuck UA". По факту данного правонарушения политику выписан штраф "за использование атрибутики антиконституционных организаций" и оскорбление, сообщила прокуратура Баден-Бадена в понедельник, 28 августа.

К какой именно политической фракции принадлежит политик, не уточняется. Конкретно член горсовета обвиняется в том, что он в январе и в марте разрисовал по одному из украинских автомобилей на одной из подземных парковок.

Дисциплинарные последствия и штраф

Городские власти Баден-Бадена проведут проверку, чтобы выяснить, какие последствия данные инциденты могут иметь для нарушителя. Лишь после этого, возможно, будет сделано заявление, отметили в горсовете.

Согласно сообщениям, политику 24 августа был выписан штраф в размере 50-дневного оклада. Точная сумма штрафа, который пока еще не вступил в законную силу, не называется. Если политик не опротестует штраф, то он вступит в силу 8 сентября.

В горсовете Баден-Бадена представлены "зеленые", христианские демократы, "Свободные граждане Баден-Бадена", социал-демократы, свободные демократы и представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

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