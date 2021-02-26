 В ФРГ напавший на еврея казахстанский немец помещен в психбольницу | Новости из Германии о Германии | DW | 26.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В ФРГ напавший на еврея казахстанский немец помещен в психбольницу

В ФРГ 29-летний немец из Казахстана, совершивший нападение на еврея, признан невменяемым. Суд констатировал, что речь идет о преступлении с антисемитской подоплекой, совершенном одиночкой.

Цветы на месте нападения возле гамбургской синагоги

Цветы на месте нападения возле гамбургской синагоги

На судебном процессе в ФРГ по делу о нападении на еврейского студента возле гамбургской синагоги суд постановил отправить нападавшего - 29-летнего немца из Казахстана - на лечение в психиатрическую клинику. Подсудимый в состоянии невменяемости совершил покушение на убийство в совокупности с причинением тяжких телесных повреждений, постановил земельный суд в Гамбурге в пятницу, 26 февраля.

Приступая к оглашению приговора, суд констатировал, что речь идет о целенаправленном нападении на человека еврейского вероисповедания, обвиняемый страдает религиозным помешательством, направленным против евреев, и совершенное им деяние может быть квалифицировано как антисемитское. Суду не удалось установить причин этого помешательства. В приговоре отмечается, что деяние совершено психически больным одиночкой.

Как установил суд, родившийся в Казахстане немец 4 октября 2020 года без всякого повода напал на 26-летнего еврейского студента в кипе, направлявшегося в синагогу, и ударил его сзади саперной лопаткой по голове. В результате студент получил опасное для жизни ранение. Это происшествие вызвало широкий резонанс по всей Германии.

Из-за угрозы дальнейшего ухудшения состояния здоровья обвиняемого приговор был вынесен в его отсутствие.

Смотрите также:

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


Смотреть видео 01:55

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе (19.04.18)

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с правыми радикалами в бундесвере: солдат рассказал о проявлениях ксенофобии в армии ФРГ (03.07.2020)  

Страшные преступления нацистов: в бундестаге отметили опасность антисемитизма. DW Новости (31.01.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Польский историк о том, можно ли сравнивать Сталина с Гитлером  

ФБР обещает 250 000 долларов за информацию о россиянине Килимнике  

Президент ФРГ потребовал немедленного освобождения Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно