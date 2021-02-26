В ФРГ напавший на еврея казахстанский немец помещен в психбольницу

На судебном процессе в ФРГ по делу о нападении на еврейского студента возле гамбургской синагоги суд постановил отправить нападавшего - 29-летнего немца из Казахстана - на лечение в психиатрическую клинику. Подсудимый в состоянии невменяемости совершил покушение на убийство в совокупности с причинением тяжких телесных повреждений, постановил земельный суд в Гамбурге в пятницу, 26 февраля.

Приступая к оглашению приговора, суд констатировал, что речь идет о целенаправленном нападении на человека еврейского вероисповедания, обвиняемый страдает религиозным помешательством, направленным против евреев, и совершенное им деяние может быть квалифицировано как антисемитское. Суду не удалось установить причин этого помешательства. В приговоре отмечается, что деяние совершено психически больным одиночкой.

Как установил суд, родившийся в Казахстане немец 4 октября 2020 года без всякого повода напал на 26-летнего еврейского студента в кипе, направлявшегося в синагогу, и ударил его сзади саперной лопаткой по голове. В результате студент получил опасное для жизни ранение. Это происшествие вызвало широкий резонанс по всей Германии.

Из-за угрозы дальнейшего ухудшения состояния здоровья обвиняемого приговор был вынесен в его отсутствие.

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