 В ЕС начала работу Европейская прокуратура | Новости из Германии о Европе | DW | 01.06.2021

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Европа

В ЕС начала работу Европейская прокуратура

Первым главным прокурором Европейского Союза стала экс-генпрокурор Румынии. В задачи нового ведомства входит, в частности, борьба с коррупцией, отмыванием денег и незаконным присвоением средств ЕС.

Первая руководительница Европейской прокуратуры - Лаура Кодруца Кёвеши

Первая руководительница Европейской прокуратуры - Лаура Кодруца Кёвеши

В Евросоюзе во вторник, 1 июня, начала работу единая Европейская прокуратура (EPPO, European Public Prosecutor's Office), в задачи которой входит выявление и привлечение к ответственности виновных в мошенничестве с субсидиями, растрате и коррупции, отмывании денег или незаконном присвоении средств ЕС. Кроме того, она должна бороться с трансграничным мошенничеством с НДС. Прокуратура сможет проводить собственные расследования на национальном уровне, выдавать ордера на арест и предъявлять обвинения.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также назвал важной задачей Европейской прокуратуры защиту средств из фонда ЕС по преодолению последствий пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро.

Глава базирующегося в Люксембурге ведомства Лаура Кодруца Кёвеши заявила об "историческом моменте". По ее словам, новый орган, который стал "первым острым инструментом защиты верховенства права в ЕС", будет обладать "уникальными следственными полномочиями" в странах-участницах. По оценке Кёвеши, которая ранее работала генпрокурором Румынии и главным прокурором румынского Национального антикоррупционного управления, этот орган будет принимать решения по тысячам дел в год.

В работе EPPO примут участие 22 из 27 стран ЕС - за исключением Венгрии, Дании, Ирландии, Польши и Швеции.

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  • Apple-Logo (Picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

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    Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

  • Kanada Ministerpräsident Trudeau im Kajak (Ausschnitt) (picture-alliance/empics/D. Dyck)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

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    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


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