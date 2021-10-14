 В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников превышена концентрация вредных веществ | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников превышена концентрация вредных веществ

Екатеринбург окутан смогом от тлеющих торфяников. Перекрыты участки кольцевой автодороги и федеральной трассы в Курган, задержаны авиарейсы. Концентрация угарного газа в воздухе превышена вдвое.

Смог в Екатеринбурге

Смог в Екатеринбурге (фото из архива)

Екатеринбург в четверг, 14 октября, окутал смог от тлеющих вблизи города торфяных болот. В результате предельно допустимая концентрация оксида углерода в воздухе была превышена в 2 раза, как и содержание мелкодисперсной пыли, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области после замеров.

Власти распорядились перекрыть отрезок Екатеринбургской кольцевой автодороги, а также два участка федеральной трассы "Екатеринбург - Шадринск - Курган". Вылет ряда рейсов в аэропорту Кольцово задержан. Школьники как минимум в одном микрорайоне переведены на удаленное обучение, а родителям рекомендовано не отводить детей в детские сады.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых нижние этажи многоквартирных домов невозможно разглядеть из-за густого смога. Пожарные в круглосуточном режиме занимаются проливкой торфяника, заверили в МЧС России.

Смотрите также:

  • Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутия: леса горели три месяца

    Изменение климата - это не просто рост средней температуры. Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

  • Поливальные машины в Москве во время аномальной жары

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Москва: оранжевый уровень опасности

    Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом - к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

  • Разбор мусора на пляже в Сочи после наводнения и селей 5 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Сочи: два потопа за месяц

    Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха. 4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

  • Люди на набережной Невы во время песчаной бури 15 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

    Аномально жаркими были первые полтора месяца лета в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

  • Одинокий велосипедист в задымленном Якутске в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутску стало нечем дышать  

    Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск. Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.  

  • Затопленные в августе 2021 года поселки в Приамурье с воздуха

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Приамурье: не подтопление, а наводнение

    С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о "паводках" и "подтоплении" на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

  • Густой дым от лесного пожара над трассой Пермь-Екатеринбург в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары

    Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов. Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

  • Керчь, июнь 2021 года. Наводнение и перевернутый автомобиль в потоке воды

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Керчь*: ливни после долгой засухи

    Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

  • Завалы мусора в Ялте после наводнение 18 июня 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Ялта*: трехмесячная норма осадков

    На следующий день, 18 июня, в Ялте выпала трехмесячная норма осадков, после чего улицы и пляжи города долго расчищали от завалов. Но на этом аномальные дожди и затопления в аннексированном Крыму не закончились: 26 июня на Ялту вылилась половина месячной нормы, 4 июля город частично вновь оказался под водой, тогда как на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

  • Карта

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

    Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:04

Доклад ООН про изменение климата: худшее - впереди (10.08.2021)

Контекст

Чему и как угрожает аномальная жара в Сибири

Разливы нефти, лесные пожары и таяние вечной мерзлоты: Сибирь переживает разрушительные последствия изменения климата. Ученые говорят, что если не принять срочных мер, ситуация будет ухудшаться.  

Лесной пожар - благо для экосистемы?

Долгие десятилетия канадские фермеры оберегали свои пастбища от пожаров. Теперь оказалось, что это привело к обеднению видового многообразия и к утрате стабильности экосистемы.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Падал черный снег, или Как жители Кузбасса страдают от грязного воздуха  

Что происходит в Екатеринбурге: свидетельства очевидца (16.05.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Что ждет обладателей карты поляка в Беларуси после демарша ее властей?  

Подписчикам "экстремистских" Telegram-каналов в Беларуси грозит уголовная ответственность  

Красный мухомор - гриб года в Германии (фото)  