В Дании умер известный автор карикатур на пророка Мохаммеда

Датский художник-карикатурист Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене на 87-м году жизни. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила датская газета Jyllands-Posten.
Другая газета - Berlingske - отмечает, что в последние годы Вестергора сопровождали телохранители, к этой мере предосторожности он должен был прибегнуть после публикации карикатуры в 2005 году. Ее обнародование вызвало в стране серьезный политический резонанс и сделало художника мишенью для исламистов и боевиков.
Исламисты объявили награду за голову Вестергора
Карикатура Вестергора
Курт Вестергор родился в 1935 году в Деструпе на юге страны. В 1983 году его взяли в штат карикатуристом в Jyllands-Posten. До 2005 года художник не был хорошо известен широкой публике. Однако после публикации изображения пророка Мохаммеда исламисты объявили крупную награду за голову Вестергора.
В 2010 году преступник, вооруженный ножом и топором, попытался напасть на художника. Взлому подвергся дом карикатуриста в Копенгагене, где кроме него находилась его жена и пятилетняя внучка. Полиция, вызванная на место происшествия, открыла огонь по нападавшему, ранив его в колено и плечо. Занимавший пост главы датской разведслужбы Якоб Шарф заявил, что нападение совершил 28-летний на тот момент уроженец Сомали.
Выступал в поддержку Charlie Hebdo
После покушения по запросу полиции безопасности Дании (PET) карикатурист должен был отчитываться каждый раз, когда покидал дом. Несколько человек были арестованы за планирование его убийства.
В 2010 году Вестергор в возрасте 75 лет покинул Jyllands-Posten, после чего посвятил свободное время творчеству.
В 2015 году художник в знак солидарности с французским сатирическим журналом Charlie Hebdo выставил на продажу свой рисунок под названием "Free Speech".
У него остались пять детей, десять внуков и правнук.
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Автор: Сюзанна Кордс, Ольга Капустина