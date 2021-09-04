 В Дагестане спасатели нашли тело погибшего при сходе селя москвича | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2021

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Россия

В Дагестане спасатели нашли тело погибшего при сходе селя москвича

В конце августа после схода селевого потока в Дагестане пропали пять человек. Тело последнего из них обнаружили 4 сентября.

Поиски пропавших после схода селя в Дагестане, 24 августа 2021 года

Поиски пропавших после схода селя в Дагестане, 24 августа 2021 года

Тело последнего пропавшего в результате схода селевого потока, случившегося в конце августа в Гунибском районе Дагестана, было обнаружено спасателями в субботу, 4 сентября. Сообщается, что погибший - житель Москвы 1986 года рождения. Его тело было найдено в Гоцатлинском водохранилище и опознано родственниками.

Селевые потоки в Дагестане

24 августа августа ливни и селевые потоки повредили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры в селах Левашинского и Гунибского районов Дагестана.

В результате природной катастрофы 30 человек в Гунибском районе оказались заблокированы в ущелье Карадахская теснина, а двух туристов - из Москвы и Санкт-Петербурга - унесло водой.

Тогда же в Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: в селе Хаджалмахи - ВАЗ-2107, в котором находились два человека (мать и сын), а в селе Куппа - грузовую "Газель" с водителем. Вскоре четверо из пятерых пропавших тогда в Гунибском и Левашинском районах были найдены погибшими.

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    *От редакции

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    Автор: Андрей Гурков


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