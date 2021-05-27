 В Берлине заложили уникальный межконфессиональный центр | Новости из Германии о Германии | DW | 27.05.2021

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Германия

В Берлине заложили уникальный межконфессиональный центр

Здание из желтого песчаника с возвышающейяся 42-метровой башней станет единым домом для еврейской синагоги, христианской церкви и мусульманской мечети.

Проект House of One направлен на межконфессиональный мир

Проект "House of One" направлен на межконфессиональный мир

В центре Берлина в четверг, 27 мая, прошла церемония закладки первого камня в фундамент будущего межконфессионального центра "House of One". Здание из желтого песчаника с возвышающейяся 42-метровой башней станет единым домом для христианской церкви, еврейской синагоги и мусульманской мечети. Уникальный проект, работы над которым планируется завершить в 2024-2025 годах, возводится на месте разрушенной властями ГДР в 1964 году церкви Петрикирхе.

Выступая на торжественной церемонии закладки центра, председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) отметил, что теологически идея проекта претенциозна. Представители трех авраамических религий должны встречаться в этом месте и "во взаимном уважении открыто воспринимать другие духовные перспективы", не теряя собственной идентичности.

В записанном на видео приветствии генеральный секретарь международной организации Religions for Peace Азза Карам назвала проект "поворотным моментом для будущего сосуществования религий. Руководитель крупнейшей многоконфессиональной платформы, объединяющей 92 национальных и 6 региональных межрелигиозных советов, в интервью агентству epd выразила надежду, что берлинский проект будет способствовать укреплению взаимопонимания между евреями, христианами и мусульманами.

Стоимость строительства "House of One" оценивается в 47,3 млн евро. За счет государственных субсидий, а также частных пожертвований из более чем 60 стран, на реализацию проекта уже удалось собрать 40 млн евро.

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    Автор: Ефим Шуман


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