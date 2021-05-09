В Берлине почтили память советских солдат

В Берлине в воскресенье, 9 мая, почтили память советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Так, у мемориала красноармейцам, павшим в боях за Берлин, в Трептов-парке состоялось традиционное возложение цветов.

Как передало агентство "Интерфакс", утром к мемориалу пришли посол РФ в Берлине Сергей Нечаев и другие сотрудники российского диппредставительства. У памятника также побывали статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер (Miguel Berger), представители федеральных земель ФРГ, ряда политических партий и городской администрации.

Из-за пандемии церемония прошла с ограничениями

Как уточнили в посольстве РФ, памятная церемония возложения венков состоялась и у советского воинского мемориала в Тиргартене. На мероприятии, помимо Нечаева, присутствовали послы государств-членов СНГ, директор фонда Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Аксель Дреколь (Axel Drecoll), атташе по вопросам обороны, а также представители общественных организаций.

Из-за пандемии коронавируса памятная церемония прошла в ограниченном для широкой общественности формате.

Мемориал в Тиргартене - одно из крупнейших советских воинских захоронений Берлина, где покоится около 2500 военнослужащих. В Трептов-парке похоронено около семи тысяч красноармейцев - из более чем 20 тысяч советских солдат, погибших во время освобождения Берлина в самом конце войны.

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