В Берлине начались испытания первого в мире пожарного электромобиля (фото)

Берлин • Этот новенький пожарный автомобиль, оснащенный электрическим двигателем, будет в ближайшее время - до февраля 2022 года - проходить испытания в Берлине. На этой неделе машину передали сотрудникам пожарной станции, расположенной недалеко от площади Александерплац. По данным городских властей, она является первым в мире пожарным электромобилем, введенным в эксплуатацию.

Как сообщает агентство dpa, в ближайшее время испытания таких же машин начнутся в Амстердаме и Дубае. Если электромобиль убедит пожарных в своей надежности и преимуществах, в Берлине рассмотрят вопрос о закупке для города таких машин. На проект по созданию этого специального электромобиля, изготовленного фирмой Rosenbauer, было потрачено в общей сложности 1,8 миллиона евро, большая часть которых поступила из средств ЕС и городского бюджета.

Пожарный электромобиль оборудован по последнему слову техники

Одного заряда аккумуляторов хватает примерно на полтора часа работы, включая снабжение энергией насосов для подачи воды под высоким давлением. Дополнительно автомобиль оснащен дизельным генератором для выработки электрической энергии во время более продолжительных операций. На пожарной станции имеется пункт для быстрой зарядки батарей.

Модель спроектирована так, чтобы пожарным было удобно садиться и покидать машину. Также внутри изменено расположение кресел для членов пожарного расчета. Сам автомобиль оснащен, в частности, камерами заднего вида, полным приводом, системой подруливания задних колес и круговым освещением. По сравнению с обычными моделями он имеет меньший радиус разворота и меньшие габариты при равной загрузке, что делает его более маневренным и удобным для использования в городских условиях.

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