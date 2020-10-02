Лукашенко произвел перестановки в силовых структурах Беларуси

Новым министром внутренних дел Беларуси назначен генерал-майор милиции, бывший глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Такое решение принял президент страны Александр Лукашенко, сообщает государственное информагентство БелТА в четверг, 29 октября. "Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме", - обратился Лукашенко к новому главе МВД.

Лукашенко также назначил новым помощником президента (инспектором) в Брестской области Валерия Вакульчика, по Гродненской области - экс-министра Юрия Караева, а по Минску - Александра Барсукова. Караев возглавлял МВД РБ с июня 2019, Барсуков с 2017 года занимал должность замглавы МВД, а Вакульчик почти 8 лет был председателем КГБ Беларуси и 3 сентября был назначен госсекретарем Совета безопасности.

Что означают новые перестановки в Беларуси

Таким образом, Лукашенко освободил от должности руководителей Совбеза и МВД с формальным понижением в должности. Однако, как отмечают наблюдатели, например, Барсуков в должности помощника по Минску может выполнять роль "связного" между МВД и администрацией президента. Кроме того, ранее было объявлено, что полномочия помощников будут расширены.

Между тем в Гродненской области 22 августа председателем облисполкома был назначен бывший министр здравоохранения Владимир Караник. До этого прежние власти области не разгоняли протестные митинги и частично выполнили требования протестующих, в частности обеспечили оппозиции доступ в эфир местного телевидения и радио. Кроме того, именно на ОАО "Гродно-Азот" в настоящее время самые большие протесты рабочих в стране.

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