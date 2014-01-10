 В Англии десятки активистов задержаны из-за блокады нефтехранилищ | Новости из Германии о Европе | DW | 02.04.2022

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Европа

В Англии десятки активистов задержаны из-за блокады нефтехранилищ

Сторонники группы Just stop oil требуют, чтобы правительство Великобритании отказалось от новых нефтяных и газовых проектов.

Задержание активистки группы Just stop oil в Бирмингеме

Задержание активистки группы Just stop oil в Бирмингеме

В Англии в пятницу и субботу, 1 и 2 апреля, полиция задержала десятки активистов, устроивших блокаду дорог, ведущих к нефтехранилищам в разных частях страны, в том числе графствах Эссекс, Суррей и городе Бирмингеме. Сообщается, что организатором акции выступила группа под названием Just stop oil, добивающаяся от правительства Соединенного Королевства отказа от новых нефтяных и газовых проектов.

По данным британского агентства PA, только в одном графстве Эссекс, расположенном к северо-востоку от Лондона, число задержанных в связи с акциями за два дня составило более 80 человек.

ExxonMobil UK временно закрыли 4 объекта

Сторонники Just stop oil совместно с защитниками природы из движения Extinction Rebellion 1 апреля перекрыли подъезды к десяти нефтехранилищам в центральной и южной части Англии. На фоне акций протеста компания ExxonMobil UK, владеющая одной из крупнейших в Великобритании частных сетей подземных нефтепроводов, сообщила в этот день о временном закрытии четырех своих объектов.

Между тем представители Extinction Rebellion заявили о намерении увеличить давление на правительство посредством серии ежедневных протестных акций в Лондоне, первая из которых должна состояться 9 апреля.

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    Автор: Андрей Гурков


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