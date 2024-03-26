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В американском Балтиморе обрушился четырехполосный мост

Сергей Ромашенко
26 марта 2024 г.

Частичное обрушение произошло после того, как в опору моста врезалось грузовое судно. Спасатели назвали случившееся "событием в развитии с массой жертв".

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Обрушившийся мост в Балтиморе
Обрушившийся мост в БалтимореФото: Harford County MD Fire & EMS/Handout via REUTERS

В американском городе Балтиморе в штате Мэриленд обрушился четырехполосный автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско. Катастрофа произошла в ночь на вторник, 26 марта после того, как в опору моста врезалось грузовое судно. После столкновения оно загорелось и затонуло.

На мосту в момент катастрофы, по предварительным данным, находилось несколько десятков автомобилей и фуры. На месте работают спасатели, они ищут людей, оказавшихся в воде, сообщил агентству AP директор по связям с общественностью пожарной службы Балтимора Кевин Картрайт. Число жертв уточняется. По последним данным, в воде могли оказаться до 20 человек. Картрайт назвал случившееся "событием в развитии с массой жертв".

По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судном управляет крупная судоходная компания Maersk.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 км был построен в 1977 году. Он назван в честь автора национального гимна США.

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