 Узбекистан выбирает, чья вакцина от COVID-19 для него лучше | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.09.2020

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Мир

Узбекистан выбирает, чья вакцина от COVID-19 для него лучше

У какой страны будет закупать Узбекистан антикоронавирусную вакцину, и какие факты свидетельствуют в пользу будущего выбора? DW обсудила с экспертами позицию Ташкента и то, чем она обусловлена.

Врач делает прививку

Власти 34-миллионного Узбекистана проводят многовекторную политику при выборе препарата, которым будет осуществляться вакцинирование населения от коронавируса. Публично главные среди возможных вариантов выбора - Китай и Россия. В понедельник, 7 сентября, директор узбекистанского агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, первый замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев заявил, что Ташкент изучает вариант покупки китайской и российской вакцин и выделение средств на ее покупку. Он также указал на то, что Узбекистан получил от КНР предложение принять участие в клинических испытаниях китайской вакцины. Если "все испытания пройдут успешно, то мы начнем рассматривать вопрос о покупке вакцины", пояснил замминистра.

Китайская вакцина от COVID-19 и клинические испытания в Узбекистане

Участие Узбекистана в испытаниях китайской вакцины, судя по всему, заключается в том, что китайский образец будут тестировать на жителях республики. По крайней мере об этом свидетельствует заявление пресс-службы министерства инновационного развития Узбекистана, обнародованное в начале сентября. Речь о том, что это министерство, а также местный Минздрав, с одной стороны, и Академия наук КНР, а также компания Anhui Zhifei - с другой, провели переговоры о сотрудничестве при внедрении вакцины, разработанной этой фирмой.

Китайский ученый в лаборатории

Третий этап тестирования своей вакцины китайская сторона предложилп провести в Узбекистане

Китайская сторона сообщила, что первый и второй этапы клинических испытаний на добровольцах прошли успешно. А третий этап китайцы предложили провести в Узбекистане. Как отмечает ташкентский политолог Юрий Черногаев, "если третья фаза тестирования с участием наших граждан окажется успешной, вакцину прежде всего продадут Узбекистану и другим странам региона".

В свою очередь, информированный источник в Ташкенте на условии анонимности рассказал DW, что в столицу три недели назад прибыла китайская гуманитарная медицинская миссия. "Она приехала для оказания помощи врачам больниц, но, насколько мне известно, ее участники активно убеждали местных коллег приобрести китайскую вакцину", - подчеркнул источник.

Что касается российской вакцины, то, по словам Черногаева, до заявления директора агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Баходира Юсупалиева чиновники и местные СМИ высказывали к ней отношение "неопределенное или негативное". В качестве подтверждения он приводит некоторые заголовки публикаций на эту тему, появившихся за последнюю неделю в ведущих информационных ресурсах: "Ученые предупредили о возможной мутации COVID-19 из-за российской вакцины", "Названы возможные побочные эффекты российской вакцины от коронавируса" и так далее.

Займ у Азиатского банка и борьба вакцин

Политолог исходит из того, что в Ташкенте китайский вектор в данном случае считают приоритетным. И это не случайно. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил Узбекистану специально для борьбы с COVID-19 100 миллионов долларов. Этот банк, продолжает Черногаев, тесно связан с КНР: "То есть китайцы уже практически оплатили своим займом нашу покупку их вакцины".

Одна из улиц Ташкента

Власти в Ташкенте еще не решили, вакцину чьего производства лучше закупить

Как бы то ни было, а член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова на встрече с журналистами 15 августа указала, что покупать для пациентов в Узбекистане вакцину от коронавируса российского производства до завершения всех ее клинических испытаний рано. Более того, было сказано, что такая же вакцина могла бы быть разработана и в самом Узбекистане, но это нецелесообразно из-за отсутствия времени.

Впрочем, о собственной вакцине всерьез в Ташкенте не говорят. Как и об американской, но тут по иной причине. Как рассказал DW вышеупомянутый анонимный источник в Ташкенте, Узбекистан, несмотря на мощное наступление со стороны КНР, отнюдь не сбрасывает со счетов возможность закупки на Западе вакцины от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса и льготные условия

"После того как прошла информация о вакцине "Спутник-V", которой привилась дочь Владимира Путина, в Узбекистан пришла из США волна негативных сообщений о русской вакцине. В американском посольстве в конце августа проводилось соответствующее мероприятие с представителями ташкентской элиты. США предложили Узбекистану свою вакцину на выгодных условиях, но указали, что Ташкенту, чтобы ее получить, необходимо немного подождать - такой готовой вакцины еще нет", - добавил источник. Возможно, теперь на очереди американская атака на китайскую вакцину, считает он.

Российская вакцине Спутник-V

Российская вакцине "Спутник-V"

Власти в Ташкенте сейчас тянут время, Но очень долго они эту тактику использовать не смогут, полагает эксперт международного Центра исследований кризисных ситуаций (CSRC) Наталья Харитонова: "Россия, судя по прозвучавшим в Москве заявлениям, дарить свою вакцину не намерена даже союзникам по ОДКБ, не говоря уже об Узбекистане".

В любом случае ее, по оценке Харитоновой, еще долго не будет хватать для собственных нужд. "Ждать неких льготных условий от США в то время, когда соседние страны могут начать вакцинацию, Ташкент тоже не может себе позволить. Поэтому сейчас тенденция - согласиться на китайские условия", - продолжает собеседница DW.

Узбекистанская и казахстанская антиковидная политика

Юрий Черногаев согласен, что факты указывают на Китай как на наиболее вероятного поставщика в Узбекистан вакцины от коронавируса. Хотя закупки в России он также не исключает. В конечном счете, решение об этом принимает Минздрав Узбекистана, учитывая при этом мнение Национальной палаты инновационного здравоохранения. А в ее работе в данном контексте обозначилось и немецкое направление. Национальная палата, по сообщению ее пресс-службы от 7 сентября, объявила о намерении сотрудничать с германским институтом имени Роберта Коха, который уже провел видеоконференцию для сотрудников палаты.

Мужчина держит в руках папку, на которой логотип института имени Роберта Коха

Узбекистан намерен сотрудничать и с институтом имени Роберта Коха

Источник в Ташкенте рассказал DW, что руководство Узбекистана в перспективе рассчитывает получить от "богатых немцев" вакцину от коронавируса на льготных условиях и без того, чтобы быть сильно обязанным стране-поставщику - будь то КНР, Россия или США. Вывод о такой возможности, по словам собеседника, власти сделали из контактов с немецкими коллегами.

Похожая "многовекторная ситуация, напоминающая чехарду", имеет место и в Казахстане, констатирует Наталья Харитонова. Нур-Султан объявил, что создана собственная, казахстанская вакцина, которая лучше российской. Об этом 3 сентября сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, хотя до этого в СМИ была информация, что речь идет не о самостоятельной казахстанской разработке, а об австралийской вакцине, создание которой финансируют из США.

"При этом замминистра здравоохранения Марат Шорханов известил о том, что Казахстан ведет переговоры о совместных клинических испытаниях китайской вакцины производства фирмы "Синовак". Кроме того, в конце августа последовало заявление о закупке двух миллионов доз российской "Спутник V" - но не раньше января 2021 года. А 7 сентября заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заверил, что республика одной из первых получит именно российскую вакцину", - напоминает эксперт CSRC. А еще в июле агентство Казинформ со ссылкой на министра здравоохранения Алексея Цоя написало, что Казахстан договорился с европейским бюро ВОЗ по проведению исследований в институте Роберта Коха в Германии, подвела итог Харитонова.

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    Автор: Марина Барановская


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