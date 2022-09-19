Ушел в отставку по-немецки: причем здесь шляпаШляпа долгое время была неотъемлемой частью мужского гардероба. В немецком языке сохранилось немало выражений с этим словом. Фото: picture-alliance/imagebroker/Janus По-немецки звучит так: "Hut ab". Это выражение можно перевести как "Снимаю шляпу", "Молодец". Фото: Julian Stratenschulte dpa/picture alliance "Den Hut nehmen" - в переводе на русский язык это означает увольняться, уходить в отставку. Фото: picture-alliance/Chromorange/K.-H. Spremberg "Über die Hutschnur gehen" - это выражение используют, когда что-то выходит за рамки. "Das geht mir über die Hutschnur!" - "Это уже слишком!". Фото: Getty Images/S.D´Alessandro "So klein mit Hut" - так говорят о том, кто выглядит робко и испуганно после того, как совершил оплошность. Фото: picture-alliance/blickwinkel/fotototo "Unter einen Hut bringen" переводится как "совмещать" - например, работу, домашние дела и воспитание детей. Фото: picture-alliance/Newscom/R. Ben-Ari "An den Hut stecken" используется в значении "об этом не может быть и речи", "про это можно забыть". Фото: picture-alliance/S. Ziese "Auf der Hut" можно перевести как "быть настороже", "держать ухо востро". Фото: Reuters/R. Naden "Gut behütet" - выражение, означающее быть в хороших руках.Фото: picture-alliance/chromorange/Märzing8 фото8 фотоКультураГерманияДагмар Брайтенбах3 ч. назад3 ч. назадhttps://www.dw.com/ru/usel-v-otstavku-ponemecki-pricem-zdes-slapa/g-63136674Реклама