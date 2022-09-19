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Мужчина стоит перед разрушенным домом в оккупированном Мариуполе Донецкой области

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24 ч. назад
Карикатура DW. Кремлевская стена, наверху прячется Владимир Путин. Внизу женщина, внешне похожая на Аллу Пугачеву, пинает стену ногой и поет: "Эй, вы та-а-ам, наверху..."

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Йозеф Шустер

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

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19 сентября 2022 г.
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