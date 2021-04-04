Urbi et Orbi (Городу и миру)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.
Папа Франциск выступил с посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") на пустой площади Святого Петра в Ватикане.
Выступая с рождественским посланием, понтифик напомнил о конфликте в Украине, политических потрясениях в Венесуэле и непростом положении мигрантов.
В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия перед лицом затяжных военных конфликтов и выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 200 человек.
Выступая с рождественским посланием "Urbi et Orbi", папа римский пожелал "христианским общинам" в Украине "установления сестринских и дружеских отношений".
Одно из прошений молитвы верных прозвучало на русском языке. Главы христианских церквей Иерусалима помолились о тех, "кто страдает на Святой земле".
В послании Urbi et Orbi Франциск раскритиковал страны, ориентированные исключительно на рост экономики, и напомнил о тяжелой судьбе детей в зонах конфликта.
Глава Римско-католической церкви посвятил традиционное рождественское послание достижению мира в Сирии и на Украине, взаимопониманию на Ближнем Востоке и помощи бедным.
В пасхальном обращении папа римский Франциск призвал мирному разрешению конфликтов по всему миру. Понтифик попросил божьей милости для всех преследуемых христиан.
Террор "Исламского государства" осудил папа римский Франциск. В своем обращении Urbi et Orbi он призвал к отказу от равнодушия и состраданию.
С призывом усилить борьбу за мир во всем мире обратился папа Франциск. Понтифик высказался за урегулирование украинского конфликта путем переговоров.
С призывом усилить борьбу за мир обратился к верующим папа римский Франциск, выступая с посланием Urbi et Orbi. Он резко раскритиковал эгоизм, жажду наживы, наркоторговлю и хищническую разработку ресурсов.
Бенедикт XVI поздравил верующих с праздником Пасхи. В своем традиционном послании Urbi et Orbi понтифик отдельно обратился к жителям Сирии, Мали и Нигерии, а также к палестинцам и израильтянам, призвав их к перемирию.
В своем традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и Миру) Папа римский Бенедикт XVI напомнил о судьбе обездоленных и угнетаемых. Он призвал к миру в Израиле и прекращению насилия в Сирии.
В ночь на 4 апреля в Ватикане традиционное пасхальное богослужение совершил Папа Римский Бенедикт XVI. В Храме Христа Спасителя в Москве в эти же часы прошла праздничная пасхальная служба, которую провел патриарх Кирилл.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact