Urbi et Orbi (Городу и миру)

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия перед лицом затяжных военных конфликтов и выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 200 человек.