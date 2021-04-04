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Urbi et Orbi (Городу и миру)

Pope Francis celebrates Easter Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

Urbi et Orbi: папа Франциск назвал возмутительными войны во время пандемии 04.04.2021

Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
25.12.2020 *** Pope Francis delivers the Urbi et Orbi (Latin for 'to the city and to the world' ) Christmas' day blessing inside the blessing hall of St. Peter's Basilica, at the Vatican, Friday, Dec. 25, 2020. (Vatican Media via AP)

Urbi et Orbi: папа Франциск призвал делиться вакцинами от COVID-19 25.12.2020

Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.
Pope Francis arrives to St. Peter's Square to deliver an extraordinary Urbi et Orbi (to the city and the world) blessing - normally given only at Christmas and Easter -, as a response to the global coronavirus disease pandemic, at the Vatican, March 27, 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса 28.03.2020

Папа Франциск выступил с посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") на пустой площади Святого Петра в Ватикане.

Pope Francis delivers the Urbi et Orbi message from the main balcony of St. Peter's Basilica at the Vatican, December 25, 2019. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Urbi et Orbi: Папа Франциск призвал к конкретным решениям для Донбасса 25.12.2019

Выступая с рождественским посланием, понтифик напомнил о конфликте в Украине, политических потрясениях в Венесуэле и непростом положении мигрантов.
21.04.2019 Pope Francis delivers the Urbi et Orbi blessing to the city and to the world from the balcony of St Peter's basilica, on April 21, 2019 after the Easter Sunday Mass in the Vatican. - Christians around the world are marking the Holy Week, commemorating the crucifixion of Jesus Christ, leading up to his resurrection on Easter. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo credit should read VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир 21.04.2019

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия перед лицом затяжных военных конфликтов и выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 200 человек.
Pope Francis kisses a figurine of baby Jesus during a mass on Christmas eve on December 24, 2018 at St Peter's basilica in the Vatican. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)

Папа римский пожелал православным церквам в Украине "сестринских отношений" 25.12.2018

Выступая с рождественским посланием "Urbi et Orbi", папа римский пожелал "христианским общинам" в Украине "установления сестринских и дружеских отношений".
A general view of the square as Pope Francis presides over the Easter Mass in St. Peter Square at the Vatican, Sunday, April 1, 2018. (AP Photo/Gregorio Borgia) |

В день Пасхи папа Франциск помолился за Сирию и Украину 01.04.2018

Одно из прошений молитвы верных прозвучало на русском языке. Главы христианских церквей Иерусалима помолились о тех, "кто страдает на Святой земле".

Rom, Vatikan 16.04.2017 Papst Franziskus I. spendet den traditionellen Segen Urbi et Orbi von der Loggia des Petersdom nach der Ostermesse auf dem Petersplatz. Tausende Glaeubigen, Pilger und Touristen feierten mit dem Kirchenoberhaupt die Heilige Messe. FOTO: Pressefoto ULMER/Alberto Lingria xxNOxMODELxRELEASExx |

Папа римский призвал открыть сердца детям мигрантов 25.12.2017

В послании Urbi et Orbi Франциск раскритиковал страны, ориентированные исключительно на рост экономики, и напомнил о тяжелой судьбе детей в зонах конфликта.

25.12.2016 *** Pope Francis waves as he arrives to leads Urbi et Orbi (to the city and the world) message from the balcony overlooking St. Peter's Square at the Vatican December 25, 2016. REUTERS/Alessandro Bianchi

Папа римский призвал к миру в Сирии и на Украине 25.12.2016

Глава Римско-католической церкви посвятил традиционное рождественское послание достижению мира в Сирии и на Украине, взаимопониманию на Ближнем Востоке и помощи бедным.
04.04.2015 Pope Francis holds a candle as he arrives to lead the Easter vigil mass in Saint Peter's basilica at the Vatican April 4, 2015. REUTERS/Stefano Rellandini

Папа римский призвал к установлению мира на Ближнем Востоке 05.04.2015

В пасхальном обращении папа римский Франциск призвал мирному разрешению конфликтов по всему миру. Понтифик попросил божьей милости для всех преследуемых христиан.
Pope Francis gives his traditional Christmas Urbi et Orbi blessing from the balcony of St. Peter's Basilica on December 25, 2014 at the Vatican. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

Папа римский осудил террор "Исламского государства" 25.12.2014

Террор "Исламского государства" осудил папа римский Франциск. В своем обращении Urbi et Orbi он призвал к отказу от равнодушия и состраданию.
Pope Francis waves as he arrives to deliver the Urbi et Orbi (to the city and the world) benediction at the end of the Easter Mass in Saint Peter's Square at the Vatican April 20, 2014. REUTERS/Tony Gentile (VATICAN - Tags: RELIGION)

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир 20.04.2014

С призывом усилить борьбу за мир во всем мире обратился папа Франциск. Понтифик высказался за урегулирование украинского конфликта путем переговоров.
VATICAN CITY, VATICAN - MARCH 31: Pope Francis delivers his first 'Urbi et Orbi' blessing from the balcony of St. Peter's Basilica during Easter Mass on March 31, 2013 in Vatican City, Vatican. Pope Francis delivered his message to the gathered faithful from the central balcony of St. Peter's Basilica in St. Peter's Square after his first Holy week as Pontiff. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Папа Франциск призвал к миру и раскритиковал эгоизм и жажду наживы 31.03.2013

С призывом усилить борьбу за мир обратился к верующим папа римский Франциск, выступая с посланием Urbi et Orbi. Он резко раскритиковал эгоизм, жажду наживы, наркоторговлю и хищническую разработку ресурсов.
epa03175388 Pope Benedict XVI (C) is accompanied by unidentified priests as he walks through blossoming flowers in the churchyard of the St. Peter's Basilica at the Vatican as he arrives to celebrate an Easter Sunday mass, 08 April 2012. EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Папа римский призвал к примирению в Сирии и Мали 08.04.2012

Бенедикт XVI поздравил верующих с праздником Пасхи. В своем традиционном послании Urbi et Orbi понтифик отдельно обратился к жителям Сирии, Мали и Нигерии, а также к палестинцам и израильтянам, призвав их к перемирию.
Swiss guards watch Pope Benedict XVI delivering his Urbi et Orbi (to the City and to the World) speech from the central loggia of St. Peter's Basilica, at the Vatican, Sunday, Dec. 25, 2011. Benedict XVI called for an end to the bloodshed in Syria and the resumption of Israeli-Palestinian peace talks in his Christmas message Sunday, an appeal for peace that was challenged by deadly attacks on two Nigerian churches. (Foto:Andrew Medichini/AP/dapd)

Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием 25.12.2011

В своем традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и Миру) Папа римский Бенедикт XVI напомнил о судьбе обездоленных и угнетаемых. Он призвал к миру в Израиле и прекращению насилия в Сирии.
Orthodox Christian pilgrims light up their candles in the West Bank town of Bethlehem on 03 April 2010. Orthodox Christians believe a holy fire appears spontaneously from Jesus' tomb on the day before the Orthodox Easter. The fire is seen as a message that Jesus has not forgotten his followers. EPA/ABED AL HASHLAMOUN +++(c) dpa - Bildfunk+++

Христианский мир празднует Пасху 04.04.2010

В ночь на 4 апреля в Ватикане традиционное пасхальное богослужение совершил Папа Римский Бенедикт XVI. В Храме Христа Спасителя в Москве в эти же часы прошла праздничная пасхальная служба, которую провел патриарх Кирилл.
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