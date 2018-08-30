 Uniper продолжит финансирование ″Северного потока-2″ | Экономические новости из Германии | DW | 30.08.2018

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Экономика

Uniper продолжит финансирование "Северного потока-2"

Компания Uniper целиком и полностью поддерживает проект "Северный поток-2" и будет придерживаться договорных обязательств, сообщили DW в ответ на запрос.

Логотип Uniper в штаб-квартире в Дюссельдорфе

Штаб-квартира Uniper в Дюссельдорфе

Немецкий энергетический концерн Uniper не намерен выходить из проекта "Северный поток-2", заявил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк (Christopher Dellbrück) в ответ на запрос DW в четверг, 30 августа. "Uniper останется одним из финансовых партнеров этого проекта, который мы до сих пор полностью поддерживали и будем поддерживать", - сказано в заявлении компании. Дельбрюк указал, что газопровод рассчитан на долгосрочную перспективу в несколько десятилетий и поэтому "не так зависим от актуальных событий". Сообщения о возможном выходе из "Северного потока-2" в концерне назвали недоразумением.

Контекст

Главная интрига нового спора о ценах на газ состоит в том, что немецкая компания переходит сейчас под контроль финской Fortum, которая не очень заинтересована в газовом бизнесе. (15.02.2018)

Крупный немецкий импортер российского газа, партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" и владелец 5 российских электростанций переходит под контроль финской госкомпании Fortum. (11.01.2018)

Uniper является одной из пяти европейских компаний, принимающих вместе с "Газпромом" участие в финансировании нового газопровода. Его вклад должен составить до десяти процентов (950 млн евро) первоначальной стоимости проекта.

США намерены сорвать строительство "Северного потока-2"

Разработанный США законопроект о новых санкциях в отношении России затрагивает российские энергетические проекты за рубежом и препятствует партнерству России с иностранными компаниями в сфере освоения месторождений внутри РФ. В Uniper сообщали, что изучают, "есть ли в этом законопроекте положения, которые в итоге могут быть направлены против "Северного потока-2".

США уже неоднократно заявляли, что сделают все возможное для того, чтобы сорвать строительство нового газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен напрямую поставляться из России в Германию.

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    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

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