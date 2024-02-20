Умер сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван

Иван Сечин работал в "Роснефти" с марта 2014 года. Хотя на тот момент ему было всего 25 лет, он уже занимал в компании руководящую должность.

Сын главы государственной нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина Иван умер 5 февраля в возрасте 35 лет. Первым об этом сообщил Леонид Невзлин - бывший топ-менеджер компании ЮКОС, большую часть активов которой получила "Роснефть", после того как в 2003 году ЮКОС обвинили в неуплате налогов, а ее основного акционера - Михаила Ходорковского - арестовали. В своем аккаунте в соцсети Facebook Невзлин опубликовал скриншот из реестра наследственных дел, где датой смерти Ивана Сечина значится 5 февраля 2024 года. Позже эту запись в реестре перепроверила "Медиазона".

"Наверное, трудно поверить, но я искренне сочувствую отцу, потерявшему ребенка. Как сочувствую маме Алексея Навального. Как сочувствовал последние годы маме Бори Немцова, покинувшей нас в этом месяце", - написал Невзлин. Он выразил соболезнования семье Сечиных, вынужденной скрывать свое горе.

Telegram-канал: Причина смерти - "оторвавшийся тромб"

Как пишет со ссылкой на источники анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ , официальной причиной смерти Ивана Сечина назван "оторвавшийся тромб". По его данным, мужчина был похоронен на третий день после смерти, а Игорь Сечин запретил сотрудникам СКР, ФСБ и других силовых ведомств заниматься вопросами смерти сына. Утверждается, что ее расследовала служба безопасности "Роснефти". Канал также утверждает, что Сечин-младший скончался в особняке в коттеджном поселке "Европа-1" в Красногорске под Москвой, где жил под именем Евгения Анатольевича Панина, и что бригада скорой помощи прибыла на место лишь спустя два часа после вызова, так как охрана Ивана Сечина якобы назвала неточный адрес.

Кем был Иван Сечин

Иван Сечин - один из двух детей Игоря Сечина от первого брака - родился в 1989 году. Окончил экономический факультет МГУ, работал аналитиком в "Газпромбанке", с марта 2014 года перешел работать в "Роснефть". Хотя на тот момент ему было всего 25 лет, он уже занимал в компании руководящую должность. Спустя год Владимир Путин наградил его медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за "многолетний добросовестный труд" и за "большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса". В 2021 Сечин-младший задекларировал доход в 61,8 млн рублей.

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