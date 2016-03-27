 Умер создатель Чебурашки - мультипликатор Леонид Шварцман | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Умер создатель Чебурашки - мультипликатор Леонид Шварцман

Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни, сообщил глава студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Мультипликатор Леонид Шварцман, август 2020 года

Леонид Шварцман

Художник-мультипликатор Леонид Шварцман ушел из жизни в возрасте 101 года, сообщил в субботу, 2 июля, шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Леонид Шварцман - народный художник РФ, лауреат премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Он родился 30 августа 1920 года в Минске, окончил школу при Ленинградском институте живописи. Работу на студии "Союзмультфильм" начал в 1948 году.

Известные работы Шварцмана

Леонид Шварцман является создателем персонажей более чем к 70 анимационным фильмам. Среди его самых известных работ - мультфильмы о Чебурашке и крокодиле Гене, Снежной королеве и котенке по имени Гав, а также - "Аленький цветочек", "Золотая антилопа" и "38 попугаев".

Смотрите также:

  • Кормящие детей женщины

    Особенности немецких родителей

    Кормление грудью в общественных местах

    Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

  • Браслеты детские с именами

    Особенности немецких родителей

    Выбор имени

    "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

  • Отец кормит ребенка

    Особенности немецких родителей

    Папы и дети

    До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

  • Детсад

    Особенности немецких родителей

    Правильный детсад

    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

    Особенности немецких родителей

    Прививки

    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


Смотреть видео 02:44

Как ''Маша и Медведь'' подружились с немецкими детьми (03.06.2016)

Контекст

Маша на экспорт: почему мультик "Маша и Медведь" полюбили в Европе

Анимационный сериал "Маша и Медведь" показывают в 100 странах мира. DW решила выяснить, в чем секрет популярности этого мультфильма.  

Немецкий художник, создававший шедевры Диснея (фото)

Музей Уолта Диснея в Сан-Франциско посвятил выставку легендарным создателям бессмертных мультфильмов. В легендарной "девятке диснеевских стариков" был и художник немецкого происхождения.  

Кинотеатры грозят Минкульту РФ отказом от проката российского мультфильма

Министерство культуры РФ потребовало перенести премьеру бельгийского мультфильма, чтобы поддержать отечественный. Кинотеатры возмутились и пообещали вообще не выпускать в прокат российский мультфильм.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мультфильмы Константина Бронзита (27.03.2016)  

Швейцарские СМИ показали мультфильм о миллиардах друга Путина (07.04.2016)  

Реклама

Самые читаемые

Казахстан заявил о "новом этапе отношений" с США  

"Тайра" о том, как была в плену: Мне сказали, что жить не буду  

В Узбекистане протестуют против поправок в конституцию  