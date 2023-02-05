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Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф (фото из архива)
Первез Мушарраф (фото из архива)Фото: Zia Mazhar/AP/picture alliance
ПолитикаПакистан

Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

Жан Рофе
1 ч. назад

Мушарраф, занимавший пост президента с 2001 по 2008 годы, скончался на 80-м году жизни в Дубае после продолжительной болезни.

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Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в возрасте 79 лет в больнице в Дубае, где он проходил лечение от продолжительной болезни. О смерти Мушаррафа, правившего страной с 2001 по 2008 годы, сообщила армия Пакистана в воскресенье, 5 февраля.

В кратком заявлении, опубликованном пакистанской межведомственной службой по связям с общественностью (ISPR), высокопоставленные военные чиновники выразили "искренние соболезнования в связи с печальной кончиной" Мушаррафа. 

Соболезнования в связи со смертью бывшего президента выразил и нынешний глава государства. Президент Пакистана Ариф Алви помолился "о вечном упокоении души усопшего" и о его семье, говорится в заявлении офиса Алви.

Последние годы Мушарраф, проживавший в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, лечился от амилоидоза - редкого заболевания, характеризующегося нарушением белкового обмена в организме.

Первез Мушарраф: президент Пакистана в 2001-2008 годах

Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота и сначала занимал должность премьер-министра. В 2001 году он провозгласил себя президентом, сохранив за собой посты премьера и начальника штаба сухопутных сил. Мушарраф находился на высшем государственном посту Пакистана по 2008 год. Затем он покинул Пакистан и переехал в Лондон, но в 2013 году после пяти лет эмиграции вернулся, чтобы участвовать в парламентских выборах.

Однако пакистанский суд запретил экс-президенту баллотироваться. После его ухода с поста президента страны против него были возбуждены уголовные дела в связи с убийствами в 2007 году премьер-министра страны Беназир Бхутто и радикального исламского проповедника Абдула Рашида Гази. По решению суда Мушарраф был помещен под домашний арест в его резиденции в пригороде Исламабада. Однако в 2016 году ему было разрешено уехать в ОАЭ для прохождения лечения.

Против Мушаррафа было заведено еще несколько дел. В частности, в 2013 году начался процесс по обвинению в государственной измене, введении чрезвычайного положения в 2007 году и приостановке действия конституции. В конце 2019 года его заочно приговорили к смертной казни, однако в январе 2020 года суд отменил вынесенный приговор, назвав преследование Мушаррафа политически мотивированным.

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