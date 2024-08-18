Умер Ален Делон - звезда мирового кино

Знаменитый французский актер скончался в возрасте 88 лет. Ален Делон - один из секс-символов 20 века умер во Франции в кругу семьи.

Во Франции скончался знаменитый актер Ален Делон, прославившийся ролями во многих известных фильмах и являвшийся одним из секс-символом 20 века. Звезда европейского и мирового кинематографа умер в возрасте 88 лет в кругу семьи, сообщили в воскресенье, 18 августа, западные информагентства со ссылкой на троих детей киноактера.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в коммуне Со в пригороде Парижа. В 1960-е годы он благодаря таланту и харизматической внешности стал одним из самых популярных в мире киноактеров. В его фильмографии около 80 кинофильмов, в том числе "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Черный тюльпан", "Самурай", "Двое в городе".

Многочисленные награды

Делон работал с таким режиссерами, как Лукино Висконти, Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Мельвиль, Микеланджело Антониони и Луи Маль. Он также играл в сериалах, был режиссером и продюсером. Кроме того, Делон выпустил несколько музыкальных композиций, в основном дуэтов, в том числе "Paroles… Paroles…" с Далидой.

Его работы были отмечены многочисленными наградами международных кинофестивалей, французской национальной кинопремией "Сезар", американским "Золотым глобусом". Делон - кавалер ордена Почетного легиона.

Болезнь и мысли об эвтаназии

В 2000 году Ален Делон получил гражданство Швейцарии и длительное время проживал в Женеве. Пять лет тому назад он перенес инсульт, спровоцировавший развитие болезни Альцгеймера.

Проблемы со здоровьем у Делона начались после смерти его бывшей спутницы жизни - Мирей Дарк. Два года назад Ален Делон намеревался умереть с помощью эвтаназии.