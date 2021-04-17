 Украинского консула в Петербурге высылают из России | Новости из Германии о России | DW | 17.04.2021

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Россия

Украинского консула в Петербурге высылают из России

По данным ФСБ России, консул Украины в Петербурге Александр Сососнюк пытался приобрести закрытые данные россиян.

Здание МИД России в Москве

Здание МИД России в Москве

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк должен покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Об этом сообщило в субботу, 17 апреля, министерство иностранных дел РФ.

Несколькими часами ранее ФСБ России обнародовала данные о том, что украинский дипломат был задержан с поличным 16 апреля при получении у неназванного гражданина РФ закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. По сведениям российской спецслужбы, в середине марта Сосонюк также интересовался жилищными прописками, регистрационными данными машин граждан РФ, а также данными ФСБ и базой данных уголовных дел.

Украина высылает старшего дипломата посольства РФ

В Киеве утверждают, что консул Украины в Санкт-Петербурге непричастен к получению секретной информации. Тем не менее в ближайшее время МИД Украины будет решать вопрос о его возвращении на родину.

Ответом на высылку украинского дипломата из РФ станет выдворение из страны старшего дипломата посольства России в Украине, указали в министерстве. Он должен будет покинуть территорию Украины в течение 72 часов начиная с 19 апреля.

Инцидент с Александром Сосонюком в МИД Украины назвали "провокацией против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России", происходящей на фоне "эскалации российской стороной ситуации в области безопасности и массированной антиукраинской пропаганды".

Обострение российско-украинских отношений

Задержание украинского дипломата в Санкт-Петербурге произошло в свете резкого обострения отношений между Россией и Украиной. Киев обвиняет Москву в переброске десятков тысяч военнослужащих к границе с Донбассом и в Крым. В свою очередь, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что РФ ведет подготовку к войне с его страной. Единственной альтернативой этому он назвал восстановление ядерного арсенала Украины.

По словам Мельника, в подобной ситуации Киев будет еще решительнее добиваться членства в НАТО.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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