Украина вновь покупает электроэнергию из РФ: сколько и почему?

Украинские компании впервые с марта 2020 года возобновили импорт электроэнергии из России. Согласно обнародованным на сайте "Укрэнерго" результатам суточного аукциона 1 февраля, закупку начала осуществлять компания "ОНК-ГРУПП". Кроме того, доступ к пересечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля выкупили компании "НЭК" и "Стимекс". Все эти компании являются небольшими трейдерами и принадлежат неизвестным широкой общественности людям. Однако уже сам факт импорта электроэнергии из России вызвал дискуссии в обществе. В частности, бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что закупка электроэнергии в России угрожает национальной безопасности. DW расспросила экспертов, какие риски несет такой импорт, и нужно ли Украине вообще закупать электроэнергию у ее соседа.

Импорт электроэнергии из РФ и остановка шахт

Украина периодически вводит, а затем отменяет запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Впервые поставки прекратились в 2015 году, а затем были восстановлены с октября 2019-го до марта 2020 года.

Многие в Украине смотрят на такую ​​закупку электроэнергии критично. Так, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что именно возвращение к импорту электричества из России и Беларуси спровоцировало крупнейший за всю историю Украины кризис на энергорынке. "Такие действия способствовали нанесению рекордных убытков государственным энергетическим компаниям. В украинской энергетике не был востребован отечественный уголь - большинство шахт весной 2020 года вышли в режим вынужденного простоя", - отметил он.

Шахтеры на одной из шахт Донецкой области

Бывший и.о. министра энергетики Ольга Буславец также считает, что импорт из этих стран негативно сказался на ситуации в энергетике и стал одним из факторов, приведшим к приостановке работы ряда шахт и массовым забастовкам шахтеров.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус с этим не соглашается. По его мнению, проблемы в энергетике возникли из-за COVID-19, когда снизилось потребление. "Весной был профицит электричества, которое никто не хотел покупать. Тогда бастовали шахтеры частных шахт. Но почему у частных шахт кто-то обязан выкупать уголь? Есть рынок - продавайте. Тогда эту ситуацию решили остановкой газовых и атомных блоков", - напомнил он DW.

Импорт электричества из России и Беларуси возобновлен

Впоследствии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), своим постановлением запретила импорт электричества из России и Беларуси. Это произошло 8 апреля 2020 года. Однако, начиная с 1 января 2021, законных оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии больше не существует. В результате украинские компании с января начали покупать электричество в Беларуси, а с февраля - и в России.

ЛЭП возле Мариуполя

Закупка у соседних стран происходит из-за дефицита на внутреннем рынке и в связи с более выгодной ценой, объясняет Герус. "Из-за дефицитамы вынуждены даже брать аварийную помощь", - добавляет он. В частности, 3 февраля Украина экстренно запросила электроэнергию в Беларуси из-за ремонта на двух ТЭС Рината Ахметова. Кроме аварийных ремонтов, дефицит связан с нехваткой угля на ТЭС, добавляет директор энергетических программ киевского Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Наша энергосистема достигла того состояния, когда мы не может покрывать пики нагрузки без России и Беларуси. Без импорта будут блэкауты. Я считаю, что это провал работы всего энергетического блока Украины", - отметил эксперт.

Украинский энергорынок и его нерешенные проблемы

В настоящее время существуют и другие многочисленные проблемы на энергорынке, которые могут перерасти в кризис, сказал в комментарии DW киевский эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. "В первую очередь, это огромные задолженности поставщиков и потребителей. Еще одна проблема рынка заключается в "зеленом" тарифе, за который выплачиваются средства из бюджета. Были построены станции с негарантированной мощностью там, где они не нужны. За небалансы расплачиваются за наш счет" - сказал Рябцев.

Солнечные батареи в Украине

Десять лет назад соратники экс-президента Виктора Януковича братья Андрей и Сергей Клюевы пролоббировали значительные привилегии инвесторам в этой области, ведь де-факто сами они и были этими инвесторами. После смены власти в 2014 году рынок возобновляемой энергии стал открытым для всех инвесторов, а "зеленые" тарифы, которые хоть неоднократно и снижались, до сих пор остаются одними из самых высоких в Европе. По словам Рябцева, сейчас "зеленая" энергетика реализует свою продукцию по цене от 5 до 14 гривен за кВт, потребитель платит 1,68 гривны за кВт, разницу же покрывают из бюджета.

Существует еще проблема нехватки маневренных мощностей, которые генерируются на тепловых станциях, добавляет Рябцев. "Если несколько лет назад диспетчер вмешивался в работу системы из-за аварийных отключений раз-два в сутки, то теперь он вмешивается каждые пять минут", - подчеркнул он.

Какие последствия будет иметь импорт электричества из России?

Вместо финансирования украинского производителя покупается электричество в России и Беларуси, наполняя бюджет этих стран, констатирует Омельченко. "Это может привести к даже худшим последствиям, чем в 2020 году. Электроэнергия из России вытесняет украинскую и возникает недозагрузка генерации. Это приводит к банкротству отрасли", - уверен эксперт.

В то же время Герус считает, что опасности для энергосистемы нет, так как импорт составляет около пяти-десяти процентов от общего потребления. "Сегодня импорт из России меньше чем полпроцента. Понятно, что это не может иметь влияния на энергосистему", - подчеркнул он.

Никаких угроз для украинской энергосистемы от импорта электроэнергии из России и Беларуси в объемах, которые есть сейчас, не видит и Рябцев. "Единственная опасность - это срыв планов синхронизации энергосистем Украины и Европы ENTSO-E (Платформа Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. - Ред.). Для соединения с ЕС нужно, чтобы произошло физическое отсоединение от систем Беларуси и России в 2022 году. Украинские компании могут подписать долгосрочные контракты на поставку электричества из этих стран. Тогда будет возможность судебного обжалования и требования компенсации", - отметил эксперт.

Что будет дальше с импортом электроэнергии из России пока трудно сказать. В любом случае в энергетическом комитете парламента был поддержан законопроект о продлении запрета на импорт из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года, рассказал Герус. "Когда его вынесут на рассмотрение парламента, я не знаю. Но точно буду регистрировать еще один законопроект, который не будет предусматривать запрет импорта из Беларуси, а лишь ограничения из России", - сказал он.

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