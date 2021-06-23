 Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности | Новости из Германии об Украине | DW | 24.06.2021

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Украина

Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности

Певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Это произошло по запросу СБУ. Теперь по украинскому ТВ не будут показывать передачи с его участием.

Филипп Киркоров (фото из архива)

Филипп Киркоров (фото из архива)

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на сайте украинского министерства культуры и информационной политики в среду, 23 июня.

Киркорова включили в перечень по запросу Службы безопасности Украины (СБУ), отмечается в сообщении. Соответствующее письмо СБУ направила в министерство 11 июня. Причины такого решения не уточняются. Певец стал 201-м человеком, включенным в перечень. В апреле 2021 года в черном списке оказался, в частности, известный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.

Внесение человека в черный список означает запрет на показ телепрограмм с его участием, отмечает онлайн-издание "Украинская правда".

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    Автор: Ефим Шуман


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