Украина и Румыния уладили спор о канале в дельте Дуная

"Украине небезразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", - заявил министр защиты окружающей среды Украины Руслан Стрелец.

Украина и Румыния на полях 9-го совещания сторон Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) в Женеве нашли компромисс в многолетнем споре вокруг канала "Дунай - Черное море". Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил в Facebook в субботу, 16 декабря.

"Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями Конвенции. Ведь Украине небезразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", - написал он.

Соответствующее решение Стрелец назвал историческим и поблагодарил министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирчу Фекета за поддержку, а министра окружающей среды Молдовы Иорданку-Родику Иорданов - "за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании совещания сторон Конвенции".

Спор Украины и Румынии из-за канала в дельте Дуная

Спор Румынии и Украины в отношении дельты Дуная тянулся с 2004 года. Тогда Киев запустил в экспериментальном режиме плавание по каналу "Дунай - Черное море", который пролегает по Килийскому и Старостамбульскому (Быстрому) устьям в дельте Дуная.

Румыния и Еврокомиссия выступили против обустройства Украиной канала, указывая на нормы экологии и охраны природы, а также на то, что дельта Дуная находится под охраной ЮНЕСКО.

В 2005 году по решению тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко работы по углублению канала приостановили для проведения экспертизы. В министерстве охраны окружающей среды Украины пришли к выводу, что строительство вреда природе не наносит. Румыния не согласилась с такой оценкой.

В 2010 году Украина также жаловалась Еврокомисии на Румынию в связи с планами Бухареста по расширению устья Дуная.

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