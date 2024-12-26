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Как индонезийцы готовятся к мегаземлетрясению

26 декабря 2024 г.

Индонезийский остров Ява расположен в опасной зоне. Аналитики предсказывают, что регион ожидает мегаземлетрясение - самые мощные подземные толчки в мире. Местные жители уже начали подготовку к возможномустихийному бедствию и его последствиям.

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