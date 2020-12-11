У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв

В поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии неизвестный совершил самоподрыв у здания регионального управления ФСБ, сообщает агентство "Интерфакс" в пятницу, 11 декабря, со ссылкой на информированный источник. По его словам, около 12.00 по местному времени к группе сотрудников правоохранительных органов, работавших на месте, подбежал мужчина и совершил самоподрыв. За пять часов до этого на том же месте сработало неизвестное взрывное устройство небольшой мощности, никто не пострадал.
Совершивший самоподрыв, по предварительным данным, "разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья" и перед взрывом закричал "Аллах Акбар", рассказал собеседник "Интерфакса".
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в селе Учкекен "была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию", где проходили оперативно-розыскные мероприятия. "При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв", в результате шесть сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения, пострадавших среди гражданских лиц нет, говорится далее в сообщении НАК. Личность преступника устанавливается.
Смотрите также:
-
Самые громкие теракты последних лет в России
Взрыв в метро Петербурга, 2017 год
3 апреля 2017 года на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Погибли около 10 человек, порядка 50 ранены. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом. Это первый подобный случай в истории подземки Санкт-Петербурга.
-
Самые громкие теракты последних лет в России
Российский самолет над Синаем, 2015 год
31 октября 2015 года в районе Синайского полуострова в Египте потерпел крушение российский пассажирский самолет (считается территорией России) Airbus А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли. Несколько месяцев спустя Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.
-
Самые громкие теракты последних лет в России
Серия взрывов в Волгограде, 2013 год
В октябре 2013 года смертница совершила самоподрыв в одном из автобусов Волгограда. В канун Нового года в городе произошли еще два теракта. 29 декабря террорист привел в действие взрывное устройство на входе в железнодорожный вокзал, а 30 декабря взрыв прогремел в троллейбусе. В общей сложности, в результате трех террористических атак погиб 41 человек, более 100 получили ранения.
-
Самые громкие теракты последних лет в России
Аэропорт "Домодедово", 2011 год
24 января 2011 года прогремел взрыв в зале прибытия пассажиров международных рейсов московского аэропорта "Домодедово". Действия террориста-смертника привели к гибели 37 человек, ранения получили около 150 человек. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. По данным российских спецслужб, Умаров умер в 2013 году.
-
Самые громкие теракты последних лет в России
Московское метро, 2010 год
Теракт 29 марта 2010 года до событий в Петербурге был последним терактом в российской подземке. Тогда две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погиб 41 человек, 85 были ранены. Ответственность за действия террористок взял на себя Доку Умаров.
Автор: Илья Коваль