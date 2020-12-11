 У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв | Новости из Германии о России | DW | 11.12.2020

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Россия

У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв

Совершивший самоподрыв, предположительно, разделял экстремистские взгляды, рассказал собеседник "Интерфакса". НАК сообщил, что подорвавший себя пытался помешать оперативно-розыскным мероприятиям.

На месте взрыва в поселке Учкекен Карачаево-Черкесии

На месте взрыва в поселке Учкекен Карачаево-Черкесии

В поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии неизвестный совершил самоподрыв у здания регионального управления ФСБ, сообщает агентство "Интерфакс" в пятницу, 11 декабря, со ссылкой на информированный источник. По его словам, около 12.00 по местному времени к группе сотрудников правоохранительных органов, работавших на месте, подбежал мужчина и совершил самоподрыв. За пять часов до этого на том же месте сработало неизвестное взрывное устройство небольшой мощности, никто не пострадал.

Совершивший самоподрыв, по предварительным данным, "разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья" и перед взрывом закричал "Аллах Акбар", рассказал собеседник "Интерфакса".

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в селе Учкекен "была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию", где проходили оперативно-розыскные мероприятия. "При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв", в результате шесть сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения, пострадавших среди гражданских лиц нет, говорится далее в сообщении НАК. Личность преступника устанавливается.

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    Автор: Илья Коваль


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