 Twitter начал маркировать аккаунты ключевых чиновников и госСМИ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Twitter начал маркировать аккаунты ключевых чиновников и госСМИ

Специальный значок для Twitter-аккаунтов ключевых чиновников и государственных СМИ введен для страниц из США, Великобритании, Китая, России и Франции. Маркировка не коснется личных страниц глав государств и правительств.

Логотип Twitter на экране смартфона

В сети микроблогов Twitter появился специальный значок для аккаунтов ключевых правительственных чиновников, включая министров иностранных дел и послов. Эта мера необходима, чтобы пользователи могли принимать взвешенные решения, объяснила администрация Twitter в четверг, 6 августа.

Изменения коснулись профилей из пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН: США, Великобритании, Китая, России и Франции. В дальнейшем список государств будет расширен, отметили в компании. При этом личные аккаунты глав государств и правительств не будут помечены, поскольку их владельцы широко известны, объяснили в Twitter.

Нововведение охватило и аккаунты СМИ, аффилированных с государством, а также их главных редакторов. Однако маркировка не затронет финансируемые государством СМИ, которые обладают редакционной независимостью, подчеркнули представители сети микроблогов.

Когда люди видят аккаунт из другой страны, в котором обсуждают геополитические вопросы, им следует понимать его национальную принадлежность и быть в большей степени проинформированными о том, кого представляет этот профиль, подчеркнули в Twitter.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:13

Закроет ли Дональд Трамп социальные сети

Контекст

Что такое боты и как они работают

Ботов часто используют для распространения фейковых новостей. Пик их активности в соцсетях пришелся на разгар конфликта России и Украины. Как узнать ботов - в инструкции DW.  

Как манипулируют трендами в соцсетях

В топе Twitter и Instagram, среди популярных постов в Facebook попадаются темы, продвинутые с помощью ботов. Как и зачем злоупотребляют трендами в соцсетях, объясняет DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов  

Как вырваться из информационного пузыря  

Также по теме

Symbolbild Soziale Netze

В связи с протестами в Гонконге Twitter и Facebook блокировали сотни страниц из КНР 20.08.2019

В компании Twitter в ходе внутреннего расследования выявили сотни аккаунтов, с которых в схожей манере публиковали сообщения, дискредитирующие участников протестов в Гонконге.

Kim Jong Un

В Корейской ассоциации сообщили о состоянии здоровья Ким Чен Ына 25.04.2020

По данным агентства Reuters, спецпоезд северокорейского лидера был замечен в районе Вонсана на востоке КНДР.

Bolivien La Paz Proteste nach Wahlen

В Боливии оппозиция отказалась от переговоров с Моралесом 10.11.2019

Демонстранты в Боливии заняли редакции двух государственных теле- и радиовещателей. Эво Моралес обвинил их в том, то они "действуют, как диктаторы", и приводят в исполнение "план фашистского переворота".

Реклама

Самые читаемые

Наживаясь на памяти о Холокосте: преступные авантюры внука коменданта Освенцима  

Взрыв в порту Бейрута. Что уже известно  

Взрыв в порту Бейрута: чем опасна аммиачная селитра  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно