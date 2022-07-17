 ″Троицу″ Рублева перевезли из Третьяковки в Троице-Сергиеву лавру | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2022

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Россия

"Троицу" Рублева перевезли из Третьяковки в Троице-Сергиеву лавру

Сотрудники музея и реставраторы выступали против передачи иконы РПЦ, поскольку это угрожает ее сохранности. Несмотря на это Минкульт поручил передать ее для службы в Сергиевом Посаде.

Икона Андрея Рублева Святая Троица

Икона Андрея Рублева "Святая Троица"

Третьяковская галерея 16 июля передала во временное пользование Русской православной церкви (РПЦ) икону Андрея Рублева "Святая Троица", которую уже вывезли в Троицкий собор в Сергиевом Посаде. Об этом сообщило в воскресенье, 17 июля, издание "Медиазона"  со ссылкой на сотрудников музея.

Икона два дня провисит в Троице-Сергиевой лавре, пока там будут идти богослужения, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. По данным "Медиазоны", передаче "Троицы" предшествовали два месяца споров и протестов сотрудников Третьяковской галереи, реставраторов и искусствоведов. Специалисты безуспешно пытались доказать, что перемещение иконы из музейных условий может иметь необратимые последствия для ее состояния.

"Троица" с 17 июля уже выставлена в соборе, подтвердил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Сергей Лопатников, который опубликовал фото со службы.

Минкульт РФ одобрил передачу иконы "в исключительном порядке"

С просьбой передать икону РПЦ впервые обратилась в Третьяковскую галерею год назад, но тогда музей ответил отказом, пишет "Медиазона". Следующее письмо пришло в мае 2022 года. РПЦ просила передать икону к 12 июня - на праздник Троицы, который совпал с Днем России.

На реставрационном совете 24 мая искусствоведы, научные сотрудники и реставраторы галереи пришли к выводу, что перевозить икону нельзя, поскольку ее сохранность зависит от определенного уровня температуры и влажности, который можно поддерживать только в стенах музея. В июне директор галереи Зельфира Трегулова сообщила министерству культуры России, что передача иконы невозможна.

Несмотря на это, департамент охраны культурного наследия Минкульта все равно разрешил выдать "Троицу" РПЦ "в исключительном порядке". 14 июля был подписан приказ о перевозке иконы.

В 2008 году РПЦ уже просила Третьяковскую галерею передать ей икону на богослужение. С такой просьбой обращался прежний патриарх Алексий II. Сотрудники музея тогда тоже выступили против, и икона в итоге осталась в музее.

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    Автор: Николай Пермяков


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