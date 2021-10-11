Трибунал в Гааге начинает слушания по керченскому инциденту

Арбитражный трибунал в Гааге в понедельник, 11 октября, начинает слушания в рамках дела Украины против России относительно захвата трех кораблей ВМС Украины и двадцати четырех членов их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Слушания будут проходить в гибридном формате - очно и по видеосвязи.
На данном этапе слушания касаются юрисдикции. Это означает, что по их итогам окончательного решения по иску Украины не будет. Слушания пройдут в два раунда. 11 октября первый раунд устных аргументов представит Россия, на следующий день - Украина. На 14 октября запланирован второй раунд устных аргументов России, а 15 октября - Украины. В случае необходимости дополнительное заседание состоится 16 октября.
Вступительное заявление, сделанное представителями обеих сторон в первом раунде, будет транслироваться на сайте суда в прямом эфире, затем публичный доступ будет недоступен до конца слушаний.
Позиция Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии заседания арбитража отметил большую важность данного дела для его страны. "Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", - пояснил министр.
Кулеба также выразил мнение, что данное дело имеет принципиальное значение для мира, поскольку Украина, по его словам, юридически доказывает фактами, что абсолютный иммунитет военных кораблей является, согласно международному морскому праву, основополагающим принципом, который должен соблюдаться всеми странами, а его нарушения - караться.
Захват украинских кораблей
Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей, сославшись на то, что эти корабли, как было заявлено, нарушили территориальные воды РФ. Украинские моряки многие месяцы удерживались в России. Этот инцидент вызвал шквал возмущения в Украине и на Западе.
1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина, ссылаясь на неотложность ситуации, обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой принять срочные меры, чтобы добиться освобождения кораблей и моряков.
25 мая трибунал постановил незамедлительно освободить украинские корабли и вернуть задержанных моряков в Украину, однако Россия не выполняла это решение почти 6 месяцев, а корабли, в нарушение постановления, вернула как вещественные доказательства в уголовном процессе.
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Автор: Евгений Тейзе