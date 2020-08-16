Трамп рассмотрит вопрос о помиловании Сноудена

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен рассмотреть возможность помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США, разоблачителя Эдварда Сноудена. Об этом он заявил в субботу, 15 августа. По словам Трампа, он не так хорошо осведомлен о ситуации со Сноуденом, однако собирается "внимательно ее изучить".

Трамп заметил, что "многие считают, что с ним (со Сноуденом - Ред.) обращались несправедливо".

Живущий в России Эдвард Сноуден, чей трехлетний вид на жительство, истекал еще в апреле, должен был продлить его в этом году. Однако из-за пандемии дата получения нового ВНЖ переносилась, информации о его правовом статусе в России сейчас нет.

"Вполне нормальная жизнь"

В июне 2013 года бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабной слежке, которой занимается АНБ. Затем разоблачитель вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где более месяца находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

В интервью журналу Der Spiegel Эдвард Сноуден сообщил, что ведет в России вполне нормальную жизнь, однако сознательно держит определенную дистанцию по отношению к российскому обществу. "Я не делаю селфи у Кремля, потому что правительство США воспользовалось бы этим, чтобы дискредитировать мою работу", - отметил он. Осенью 2019 года вышла книга Сноудена "Permanent Record" ("Личное дело"), в которой он рассказывает о том, что произошло с ним после 2013 года.

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