 Трамп помиловал бывшего советника и зятя российского миллиардера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.12.2020

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Мир

Трамп помиловал бывшего советника и зятя российского миллиардера

Дональд Трамп помиловал еще двух человек, осужденных по делу о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Действующий президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп

Незадолго до окончания своего президентского срока Дональд Трамп помиловал бывшего советника по международным делам Джорджа Пападополуса. В 2018 году в рамках расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который изучал возможные связи президента Трампа с Кремлем и предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года, Пападополус был признан виновным в даче ложных показаний следователям ФБР и осужден.

"Сегодняшнее помилование исправляет несправедливость, которую команда Мюллера причинила стольким людям", - говорится в решении, опубликованном вечером вторника (по местному времени), 22 декабря.

Кроме того, Трамп помиловал Алекса ван дер Цваана - зятя российского миллиардера Германа Хана. Цваан также фигурировал в расследовании о российском вмешательстве в американские выборы и в феврале 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний.

Ранее действующий президент США помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В декабре 2017 года Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с занимавшим на тот момент пост посла РФ в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против ряда российских частных лиц и компаний, а впоследствии дал агентам Федерального бюро расследований США ложные показания о содержании этого разговора.

Расследование Роберта Мюллера

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между Кремлем и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В результате Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.

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    Дэниел Коутс

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    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

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  • Frankreich Patrick Shanahan in Paris (picture-alliance/dpa/EPA/E. Laurent)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Патрик Шанахан

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  • Sarah Sanders Trump PK Sprecherin (picture-alliance/dpa/M. Brochstein)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сара Сандерс

    13 июня Дональд Трамп объявил об уходе из Белого дома главы его пресс-службы Сары Сандерс. Президент назвал ее "замечательной" и добавил, что она вернется в свой родной штат Арканзас. Отношения с прессой у нее были натянутыми. Журналисты обвиняли Сандерс в том, что она неоднократно говорила неправду, и были недовольны отменой ежедневных брифингов в Белом доме.

  • USA Kevin Hassett nominiert zum Vorsitzenden des Wirtschaftsrates (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Кевин Хассет

    Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет подал в отставку 3 июня 2019 года - в разгар торгового конфликта между США, с одной стороны, Китаем и Мексикой, - с другой. Трамп через Twitter поблагодарил Хассета за работу, но причин его ухода не назвал. Хассет, в свою очередь, заявил в интервью Washington Post, что его отставка никак не связана с этими конфликтами.

  • Рэндольф Аллес

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рэндольф Аллес

    Об увольнении Трампом главы Секретной службы США Рэндольфа Аллеса и назначении на этот пост Джеймса Мюррея стало известно 8 апреля. Секретная служба, входящая в состав министерства внутренней безопасности США, отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента. Она также расследует финансовые махинации, кражи личных данных граждан и занимается предотвращением подделки денег.

  • Кирстьен Нильсен

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Кирстьен Нильсен

    Об отставке министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен президент США Дональд Трамп сообщил 7 апреля в Twitter. Это министерство играет в США ключевую роль в вопросах миграционной политики. В последнее время Трамп не раз выражал недовольство деятельностью Нильсен. Новым главой ведомства станет бывший глава пограничной службы и ведомства по делам таможни Кевин Макалинан.

  • Джеймс Мэттис

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Мэттис

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку 20 декабря 2018 года - на следующий день после того, как президент США заявил о выводе войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорится в письме Мэттиса к Трампу. В тот же день Трамп написал в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года.

  • Трамп и Рикардель

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Мира Рикардель

    14 ноября Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по нацбезопасности Миру Рикардель. Это произошло на следующий день после того, как первая леди публично потребовала ее отставки. По сообщениям американских СМИ, между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел конфликт. У Рикардель были разногласия и сотрудниками администрации США, но решающим фактором стал именно этот конфликт.

  • Джефф Сешнс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джефф Сешнс

    Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, 7 ноября подал в отставку. Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

  • Дональд Трамп и Дэвид Шулкин

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Дэвид Шулкин

    Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.

  • Герберт Рэймонд Макмастер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Герберт Рэймонд Макмастер

    22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

  • Рекс Тиллерсон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рекс Тиллерсон

    Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

  • Энтони Скарамуччи с журналистами

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Энтони Скарамуччи

    Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

  • Райнс Прибус

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Райнс Прибус

    Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

  • Уолтер Шауб

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Уолтер Шауб

    Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

  • Шон Спайсер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Шон Спайсер

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

  • Майкл Дабки

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Дабки

    Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

  • Джеймс Коми

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Коми

    Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:49

Сторонники Трампа не могут смириться с его уходом (14.12.2020)

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