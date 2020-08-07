Трамп подписал указы против китайских сервисов TIkTok и WeChat

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на китайскую компанию ByteDance, владеющую сервисом для обмена видео TikTok, и концерн Tencent, владельца мессенджера WeChat. Трамп подписал вечером в четверг, 6 августа, несколько указов, которые вступят в силу через 45 дней. Согласно этим документам, в США будут запрещены любые транзакции с компаниями ByteDance и Tencent.
Как говорится в одном из указов, в отношении владельцев TikTok для защиты национальной безопасности необходимы "решительные действия". Сервис собирает большой объем данных о пользователях, в первую очередь, об их действиях в интернете и о геолокации. Это дает возможность китайским властям определять места, которые посещают сотрудники федеральных органов власти США, составлять досье для их шантажа, а также заниматься промышленным шпионажем, утверждается в документе. Похожие обвинения выдвигаются также в отношении мессенджера WeChat.
Трамп требует продать TikTok американской компании
Министерство внутренней безопасности США, Минобороны, а также администрация транспортной безопасности США уже запретили своим сотрудникам использовать TikTok на служебных телефонах. В четверг Сенат США одобрил законопроект, который запрещает устанавливать на служебные телефоны и пользоваться этим сервисом всем сотрудникам федерального правительства, членам и сотрудникам Конгресса США, а также госслужащим. Палата представителей этот законопроект еще не рассматривала.
Ранее Трамп угрожал запретить использование TikTok в США, если сервис не будет продан американской компании до 15 сентября. Американский концерн Microsoft в настоящее время ведет переговоры с ByteDance об его приобретении. Видеосервис особенно популярен среди тинейджеров, в США он установлен на мобильные телефоны около 175 миллионов раз. В мире TikTok используют примерно один миллиард человек.
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Автор: Илья Коваль