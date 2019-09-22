 Трамп не уверен в праве Камалы Харрис занимать пост вице-президента США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2020

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Мир

Трамп не уверен в праве Камалы Харрис занимать пост вице-президента США

Глава Белого дома призвал демократов проверить, соответствует ли выдвинутая Байденом на пост вице-президента США сенатор от Калифорнии Камала Харрис требованиям для претендентов на пост вице-президента.

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис в Вашингтоне

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп сомневается в праве сенатора США от штата Калифорния - темнокожей американки Камалы Харрис - занимать пост вице-президента. "Я слышал, что она не соответствует требованиям", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции в четверг, 13 августа. Президент-республиканец признал, что "не знает", верно ли подобное утверждение, и призвал демократов "изучить" ситуацию.

Тем самым Трамп отреагировал на колонку профессора юриспруденции Джона Истмэна для журнала Newsweek, назвав автора "очень квалифицированным и талантливым" специалистом. Истмэн выразил сомнение в возможности Харрис занять второй по значимости государственный пост. Родители будущего сенатора на момент ее рождения не обладали американским гражданством, обосновал автор свою позицию. Дочь мигрантов из Ямайки и Индии Харрис родилась в штате Калифорния и обладает гражданством Соединенных Штатов.

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден 11 августа номинировал Камалу Харрис на пост вице-президента. В случае победы Байдена на выборах в ноябре 55-летняя Харрис может стать первой в американской истории темнокожей женщиной на посту вице-президента. Экс-глава Белого дома Барак Обама одобрил выбор Байдена.

Харрис была генеральным прокурором Калифорнии перед тем, как в 2017 году войти в Сенат США. Она также выдвигала свою кандидатуру в президенты на первичных выборах и потерпела неудачу, однако привлекла внимание резкой критикой в адрес Байдена в тот период.

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