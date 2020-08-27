 Трамп назвал беспорядки в Кеноше внутренним терроризмом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.09.2020

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Мир

Трамп назвал беспорядки в Кеноше внутренним терроризмом

Город Кеноша в штате Висконсин сотрясают беспорядки, вызванные стрельбой полицейских в спину афроамериканцу. Президент США отверг мнение о том, что расизм в полиции носит системный характер.

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Кеношу в штате Висконсин

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Кеношу в штате Висконсин

Президент США Дональд Трамп резко осудил беспорядки в городе Кеноша в штате Висконсин, вызванные выстрелами полицейских в спину афроамериканца Джейкобу Блейку, в результате которых тот получил тяжелые травмы. "Кеношу опустошили погромы, которые направлены против полиции и являются антиамериканскими. Это не мирный протест, а внутренний терроризм", - сказал Трамп в ходе визита в Кеношу вечером во вторник, 1 сентября.

"Бесчинствующие толпы разгромили не менее 25 магазинов, сожгли здания госучреждений и бросали кирпичи в полицейских", - заявил президент, посещая один из разгромленных магазинов. Он сказал, что полицейские "фантастически" выполняют свою работу и предостерег от "антиполицейской риторики". Трамп обещал выделить еще один миллион долларов на местную полицию и четыре миллиона - на восстановление разрушенного имущества. Он ни словом не обмолвился о тяжелых увечьях, причиненных Джейкобу Блейку, и не встретился с членами его семьи.

Инцидент с Джейкобом Блейком

Инцидент с 29-летним Блейком, происшедший 23 августа в Кеноше, зафиксирован на видеозаписи. На ней видно, как полицейский преследует Блейка с нацеленным на него пистолетом. Когда афроамериканец открывает дверцу автомобиля и нагибается, чтобы сесть за руль, полицейский производит семь выстрелов ему в спину. Этот инцидент вызвал бурю негодования в США и многодневные массовые беспорядки в Кеноше.

Трамп назвал дело о ранении Блейка "сложным случаем", добавив, что проводится расследование случившегося. Бурную реакцию вызвало интервью Трампа телеканалу Fox News в преддверии визита в Кеношу, в котором президент сравнил выстрелы полицейского в спину Блейку с ошибкой в игре в гольф. Местные власти предостерегали Трампа от визита в Кеношу, опасаясь новой волны беспорядков. По прибытии в этот город президента встречали толпы как его противников, так и сторонников.

В Лос-Анжелесе застрелен чернокожий велосипедист

Между тем полицейские в США застрелили еще одного афроамериканца, на этот раз - в Лос-Анжелесе. Согласно сообщениям, стражи порядка попытались остановить 29-летнего велосипедиста Дайджона Киззи за нарушение правил дорожного движения, но тот попытался скрыться, ударив полицейского в лицо. Убегая, Киззи бросил на землю узел с одеждой, в котором находилось оружие. После этого полицейские открыли огонь на поражение.

По словам адвоката семьи потерпевшего, Киззи не пытался поднять оружие, однако полицейские более 20 раз выстрелили ему в спину и не оказывали ему помощи на протяжении многих часов. Представитель полиции заявил, что стражи порядка произвели менее 20 выстрелов, добавив, что вскрытие будет произведено в течение дня.

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    Автор: Марина Барановская


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