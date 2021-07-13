Товарооборот между РФ и Украиной с 2015 года сократился почти в шесть раз

За последние шесть лет товарооборот между Россией и Украиной уменьшился почти в шесть раз - с 37 млрд до 7 млрд долларов ежегодного объема. Об этом сообщил во вторник, 13 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. Ее трансляция велась на YouTube-канале правительства Украины.
За это же время товарооборот Украины с Европой превысил 40 процентов, увеличившись более чем в пять раз. "Происходит замещение рынков, и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам, и это отвечает вектору нашего развития", - заявил Шмыгаль.
Москва в начале июля ввела новые ограничения
Правительство России 3 июля расширило список продуктов, запрещенных к ввозу в РФ из Украины. Согласно документу, теперь оттуда нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды. Кроме того, запрет коснулся ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков. Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Киев вводить ответные меры на последние российские запреты, Шмыгаль заявил: "Мы же не говорим сегодня о торговых войнах, идет природная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран".
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Автор: Анастасия Магазова