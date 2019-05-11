Total приостановил работу НПЗ в Германии из-за грязной нефти из РФ

Французский нефтегазовый концерн Total приостановил работу ряда установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна на востоке ФРГ, обычная мощность которого составляет 230 тысяч баррелей в день. Решение связано с проведением технических проверок из-за поставок загрязненной нефти из России, сообщила компания в пятницу, 17 мая.

Ожидается, что производство возобновится уже в субботу, при этом будут использоваться альтернативные поставки через Гданьск, указывается далее в пресс-релизе. "Учитывая сохраняющиеся проблемы с трубопроводом "Дружба", мощности НПЗ не могут быть задействованы полностью", - отметил концерн. Руководство Total прилагает усилия для того, чтобы снизить воздействия на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.

Беларусь приостановила транзит нефти в Украину

Между тем Беларусь приостановила транзит российской нефти в Украину. "Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе", - заявил концерн "Белнефтехим". Транзит в Украину планируется возобновить в ночь на 20 мая, указывается далее в заявлении. Прокачка в Польшу по-прежнему не осуществляется.

При этом по состоянию на 17 мая белорусский оператор "Дружбы" обеспечивает прокачку качественной нефти для Мозырского НПЗ в Гомельской области в полном объеме. "Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем", - сообщил "Белнефтехим".

Минск настаивает на компенсациях прямых и косвенных убытков

В тот же день вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что власти страны будут настаивать на компенсации прямых и косвенных убытков от поставок из РФ загрязненной нефти. По его словам, Минск уже сообщил об этом российской стороне. Под прямыми потерями Беларусь понимает выход из строя оборудования, и Москва уже заверила в возмещении связанных с этим расходов.

Косвенные потери "касаются недополученной выручки от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта", и эти вопросы еще будут обсуждаться с Москвой, указал далее Ляшенко.

Загрязненная нефть в "Дружбе"

В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Российскую нефть перестали принимать также в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.

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