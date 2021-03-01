 Том Круз в знак протеста вернул награды ″Золотого глобуса″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Том Круз в знак протеста вернул награды "Золотого глобуса"

Знаменитый актер недоволен отсутствием расового разнообразия в жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы. Телекомпания NBC в знак протеста уже отказалась вести трансляцию вручения премии "Золотой глобус".

Том Круз

Том Круз

Знаменитый американский киноактер Том Круз вернул свои награды "Золотого глобуса" Голливудской ассоциации иностранных журналистов (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия в жюри этой организации, присуждающей кинопремии, сообщили американские СМИ вечером в понедельник, 10 мая.

За свою карьеру Круз трижды удостаивался "Золотого глобуса": в 1990 году - за роль ветерана Рона Ковика в фильме "Рожденный четвертого июля" (Born on the 4 of July , 1989), в 1997 году - за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме ("Jerry Maguire", 1996) и в 2000 году - за лучшую роль второго плана в фильме "Магнолия" ("Magnolia", 1999).

Ранее в тот же день американская медиакомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии "Золотой глобус", заявила, что не будет делать этого в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом медиакомпания выразила готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены необходимые изменения.

Отсутствие расового разнообразия

Голливудскую ассоциацию иностранной прессы резко критикуют за полное отсутствие темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также за непрозрачные критерии предоставления членства в этой организации. Организаторы обещали исправить эти недостатки и "произвести необходимые изменения". Однако крупные фирмы в Голливуде, а также такие звезды, как Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало раскритиковали обещанные реформы как недостаточные.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая HFPA, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены HFPA, а впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.

Смотрите также:

  • Стив Маккуин
    Еще по теме

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Главный победитель

    Герой вечера - британский режиссер Стив Маккуин. Престижной награды, считающейся второй по значимости после "Оскара" и ежегодно присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы за лучшие работы в области кино и телевидения, удостоена его картина "12 лет рабства". "Золотым глобусом" она отмечена в главной номинации - "Лучший фильм (драма)".

  • Кадр из фильма ''12 лет рабства''

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Историческая драма о рабстве

    Фильм "12 лет рабства", который повествует о трагической судьбе свободного темнокожего американца, похищенного и проданного в середине XIX века в рабство, отличает высокий художественный уровень. В немалой степени этому способствовало то, что творческий путь постановщика Стива Маккуина начался с изобразительного искусства, причем его заслуги на этом поприще уже отмечены рядом почетных наград.

  • Кадр из фильма ''Афера по-американски''

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Зарисовка к портрету мошенника

    В отличие от "Оскара", при присуждении "Золотого глобуса" в категории "Лучший фильм года" кинокартины подразделяют на драматические, а также комедии и/или мюзиклы. В этом году лучшей комедийной лентой назван фильм "Афера по-американски" Дэвида О. Рассела - зарисовка к портрету Ирвинга Розенфельда, одного из величайших мошенников конца 1970-х годов.

  • Кейт Бланшетт

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Лавры Кейт Бланшетт

    Лучшей драматической актрисой года признана австралийка Кейт Бланшетт за роль в фильме мэтра американского авторского кино Вуди Аллена "Жасмин". Кейт Бланшетт, помимо Австралии, доводилось сниматься и в Европе: это была работа в картине немецкого режиссера Тома Тыквера (Tom Tykwer) "Рай". Уже несколько лет Кейт трудится в Голливуде, где ее считают одной из самых разноплановых актрис.

  • Вуди Аллен

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Почетная премия - Вуди Аллену

    Желание режиссера работать с такой актрисой, как Кейт Бланшетт, красноречиво свидетельствует и о многоплановости самого постановщика. За вклад в развитие мирового кинематографа этот Вуди Аллен удостоен почетного "Золотого глобуса". Правда, он на торжественную церемонию не пришел. И это абсолютно в духе Аллена: мэтр не любит шумных торжественных церемоний.

  • Леонардо Ди Каприо

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Супрезвезда Леонардо Ди Каприо

    За лучшее исполнение комедийной мужской роли "Золотым глобусом" отмечена работа Леонардо Ди Каприо, сыгравшего биржевого маклера в фильме "Волк с "Уолл-Стрит" Мартина Скорсезе.

  • Даниэль Брюль в роли автогонщика Ники Лауды

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Неудача Даниэля Брюля

    А вот немецкий актер Даниэль Брюль (Daniel Brühl), номинированный на "Золотой глобус" за роль Ники Лауды (Niki Lauda) в фильме Рона Ховарда "Гонка", остался без приза. Впрочем, еще до торжественной церемонии в Лос-Анджелесе артист заявил, что даже если его и не наградят, он разочарован не будет: мол, уже то, что он попал в число номинантов, для него - огромная честь.

  • Кадр из фильма ''Великая красота''

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Дань "Великой красоте"

    В категории "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала картина "Великая красота" итальянского режиссера Паоло Соррентино. В 2013 году эта лента уже стала триумфатором европейского "Оскара": Европейская киноакадемия присудила ему премию сразу в трех номинациях – за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и за лучший монтаж.

  • Майкл Дуглас

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    За работу в телефильмах

    Одним из победителей стал звездный голливудский актер Майкл Дуглас, получивший "Золотой глобус" за исполнение роли скандально известного американского музыканта, певца и шоумена Владзиу Валентино Либераче в телефильме "За канделябрами" режиссера Стивена Содерберга.

  • На вручении

    Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014

    Предвестник "Оскара"

    Престиж кинопремии "Золотой глобус", которая в нынешнем году была вручена в 71-й раз, очень высок. Ее даже называют предвестником "Оскара", ибо ее лауреаты зачастую также становятся обладателями заветной золотой статуэтки. Как будет на сей раз, станет известно 2 марта. Именно в этот день состоится 86-я церемония вручения премии "Оскар".

    Автор: Йохен Кюртен, Наталия Королева


Смотреть видео 04:17

Студенческий "Оскар" для Дастина Луза

Аудио- и видеофайлы по теме

[No title]  

Музыкальные "Оскары" в Берлине  

Также по теме

Netflix Serie The Crown

Триумф "Короны": премию "Золотой глобус" 2021 вручили в Лос-Анджелесе 01.03.2021

"Корона" - историческая драма о жизни принцессы Дианы - получила "Золотой глобус" как лучший сериал. Лучшим мини-сериалом признан "Ход королевы".

Golden Globe-Preise 2020

"Чернобыль", "Паразиты", "Дрянь", "1917" - в Лос-Анджелесе вручили "Золотой глобус" 06.01.2020

Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина Сэма Мендеса "1917". "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом, а "Паразиты" - лучшим фильмом на иностранном языке.

Реклама

Самые читаемые

Красная армия во Второй мировой: какую роль ей отводят немецкие историки?  

Глава МИД Германии призвал Россию "вернуться к диалогу"  

Власти Израиля освободили кварталы у Стены Плача в Иерусалиме  