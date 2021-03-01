Том Круз в знак протеста вернул награды "Золотого глобуса"

Знаменитый американский киноактер Том Круз вернул свои награды "Золотого глобуса" Голливудской ассоциации иностранных журналистов (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия в жюри этой организации, присуждающей кинопремии, сообщили американские СМИ вечером в понедельник, 10 мая.
За свою карьеру Круз трижды удостаивался "Золотого глобуса": в 1990 году - за роль ветерана Рона Ковика в фильме "Рожденный четвертого июля" (Born on the 4 of July , 1989), в 1997 году - за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме ("Jerry Maguire", 1996) и в 2000 году - за лучшую роль второго плана в фильме "Магнолия" ("Magnolia", 1999).
Ранее в тот же день американская медиакомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии "Золотой глобус", заявила, что не будет делать этого в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом медиакомпания выразила готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены необходимые изменения.
Отсутствие расового разнообразия
Голливудскую ассоциацию иностранной прессы резко критикуют за полное отсутствие темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также за непрозрачные критерии предоставления членства в этой организации. Организаторы обещали исправить эти недостатки и "произвести необходимые изменения". Однако крупные фирмы в Голливуде, а также такие звезды, как Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало раскритиковали обещанные реформы как недостаточные.
Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая HFPA, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.
Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены HFPA, а впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.
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Главный победитель
Герой вечера - британский режиссер Стив Маккуин. Престижной награды, считающейся второй по значимости после "Оскара" и ежегодно присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы за лучшие работы в области кино и телевидения, удостоена его картина "12 лет рабства". "Золотым глобусом" она отмечена в главной номинации - "Лучший фильм (драма)".
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Историческая драма о рабстве
Фильм "12 лет рабства", который повествует о трагической судьбе свободного темнокожего американца, похищенного и проданного в середине XIX века в рабство, отличает высокий художественный уровень. В немалой степени этому способствовало то, что творческий путь постановщика Стива Маккуина начался с изобразительного искусства, причем его заслуги на этом поприще уже отмечены рядом почетных наград.
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Зарисовка к портрету мошенника
В отличие от "Оскара", при присуждении "Золотого глобуса" в категории "Лучший фильм года" кинокартины подразделяют на драматические, а также комедии и/или мюзиклы. В этом году лучшей комедийной лентой назван фильм "Афера по-американски" Дэвида О. Рассела - зарисовка к портрету Ирвинга Розенфельда, одного из величайших мошенников конца 1970-х годов.
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Лавры Кейт Бланшетт
Лучшей драматической актрисой года признана австралийка Кейт Бланшетт за роль в фильме мэтра американского авторского кино Вуди Аллена "Жасмин". Кейт Бланшетт, помимо Австралии, доводилось сниматься и в Европе: это была работа в картине немецкого режиссера Тома Тыквера (Tom Tykwer) "Рай". Уже несколько лет Кейт трудится в Голливуде, где ее считают одной из самых разноплановых актрис.
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Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014
Почетная премия - Вуди Аллену
Желание режиссера работать с такой актрисой, как Кейт Бланшетт, красноречиво свидетельствует и о многоплановости самого постановщика. За вклад в развитие мирового кинематографа этот Вуди Аллен удостоен почетного "Золотого глобуса". Правда, он на торжественную церемонию не пришел. И это абсолютно в духе Аллена: мэтр не любит шумных торжественных церемоний.
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Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014
Супрезвезда Леонардо Ди Каприо
За лучшее исполнение комедийной мужской роли "Золотым глобусом" отмечена работа Леонардо Ди Каприо, сыгравшего биржевого маклера в фильме "Волк с "Уолл-Стрит" Мартина Скорсезе.
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Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014
Неудача Даниэля Брюля
А вот немецкий актер Даниэль Брюль (Daniel Brühl), номинированный на "Золотой глобус" за роль Ники Лауды (Niki Lauda) в фильме Рона Ховарда "Гонка", остался без приза. Впрочем, еще до торжественной церемонии в Лос-Анджелесе артист заявил, что даже если его и не наградят, он разочарован не будет: мол, уже то, что он попал в число номинантов, для него - огромная честь.
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Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014
Дань "Великой красоте"
В категории "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала картина "Великая красота" итальянского режиссера Паоло Соррентино. В 2013 году эта лента уже стала триумфатором европейского "Оскара": Европейская киноакадемия присудила ему премию сразу в трех номинациях – за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и за лучший монтаж.
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Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014
За работу в телефильмах
Одним из победителей стал звездный голливудский актер Майкл Дуглас, получивший "Золотой глобус" за исполнение роли скандально известного американского музыканта, певца и шоумена Владзиу Валентино Либераче в телефильме "За канделябрами" режиссера Стивена Содерберга.
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Вуди Аллен и все, все, все: лауреаты "Золотого глобуса"-2014
Предвестник "Оскара"
Престиж кинопремии "Золотой глобус", которая в нынешнем году была вручена в 71-й раз, очень высок. Ее даже называют предвестником "Оскара", ибо ее лауреаты зачастую также становятся обладателями заветной золотой статуэтки. Как будет на сей раз, станет известно 2 марта. Именно в этот день состоится 86-я церемония вручения премии "Оскар".
Автор: Йохен Кюртен, Наталия Королева