Том Круз в знак протеста вернул награды "Золотого глобуса"

Знаменитый американский киноактер Том Круз вернул свои награды "Золотого глобуса" Голливудской ассоциации иностранных журналистов (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия в жюри этой организации, присуждающей кинопремии, сообщили американские СМИ вечером в понедельник, 10 мая.

За свою карьеру Круз трижды удостаивался "Золотого глобуса": в 1990 году - за роль ветерана Рона Ковика в фильме "Рожденный четвертого июля" (Born on the 4 of July , 1989), в 1997 году - за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме ("Jerry Maguire", 1996) и в 2000 году - за лучшую роль второго плана в фильме "Магнолия" ("Magnolia", 1999).

Ранее в тот же день американская медиакомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии "Золотой глобус", заявила, что не будет делать этого в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом медиакомпания выразила готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены необходимые изменения.

Отсутствие расового разнообразия

Голливудскую ассоциацию иностранной прессы резко критикуют за полное отсутствие темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также за непрозрачные критерии предоставления членства в этой организации. Организаторы обещали исправить эти недостатки и "произвести необходимые изменения". Однако крупные фирмы в Голливуде, а также такие звезды, как Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало раскритиковали обещанные реформы как недостаточные.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая HFPA, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены HFPA, а впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.

