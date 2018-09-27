 The Telegraph сообщила о третьем участнике покушения на Скрипалей | Новости из Германии о Европе | DW | 28.09.2018

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Европа

The Telegraph сообщила о третьем участнике покушения на Скрипалей

Еще один офицер ГРУ приезжал в Солсбери для организации отравления Скрипалей, сообщает The Telegraph. Он помогал планировать покушение до того, как в Великобританию приехали непосредственные исполнители.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей в Великобритании

В деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий фигурант. Как сообщает британская газета The Telegraph в четверг, 27 сентября, до покушения в Великобританию приезжал еще один офицер Главного разведывательного управления (ГРУ). Британским спецслужбам удалось установить его личность, однако имя подозреваемого пока не разглашается. Как сообщает издание, он проводил разведку и помогал планировать покушение.

Третий фигурант приезжал в Солсбери еще до того, как двое других участников преступления привезли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территорию Великобритании.

26 сентября, Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя одного из двух подозреваемых в отравлении Скрипалей - Анатолий Чепига. Как говорятся в расследовании, он является полковником ГРУ. Ранее он фигурировал в СМИ как "Руслан Боширов".

Контекст

Bellingcat и The Insider опубликовали новые результаты расследования отравления Скрипалей. В них представлены неопровержимые доказательства участия Кремля в атаке в Солсбери, считает Инго Маннтойфель. (27.09.2018)

Если причастность офицера ГРУ Боширова-Чепиги к покушению на Скрипалей подтвердится, то новые санкции Запада в отношении России неизбежны, считает немецкий политолог Штефан Майстер. (27.09.2018)

Односельчане хорошо помнят Анатолия Чепигу и следят за всеми материалами в СМИ, связанных с обвинением Боширова и Петрова в отравлении Скрипалей в Солсбери. Журналисты "Коммерсанта" побывали в родном селе Чепиги. (27.09.2018)

Позднее журналисты газеты "Коммерсант" побывали в родном селе Чепиги. Собеседники издания в селе Березовка Амурской области признали в Боширове Анатолия Чепигу, семья которого долгое время там жила. Настоящее имя другого предполагаемого участника преступления в Великобритании, Александра Петрова, пока не обнародовано. 

РФ заплатила "очень высокую дипломатическую цену" из-за дела Скрипалей

Ранее в четверг, 27 сентября, глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся "открытый обмен мнениями" с российским коллегой Сергеем Лавровым по делу об отравлении Скрипалей. Хант назвал недопустимым тот факт, "что Россия отдала приказ двум агентам ГРУ применить химическое оружие на британской территории".

Хант добавил, что если "в кулуарах Кремля задумываются о том, был ли разумен" этот шаг с отравлением, то наверняка "недоумевают" из-за реакции Запада. "Они заплатили очень высокую дипломатическую цену", - подчеркнул Хант. Министр предостерег российские власти от продолжения нынешнего внешнеполитического курса: "Они должны понять, что Россия не будет чувствовать себя спокойно, если они будут вести себя подобным образом".

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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02:50 мин

Bellingcat и Insider: отравитель Скрипалей - полковник ГРУ Анатолий Чепига

 

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

The Telegraph о третьем фигуранте дела Скрипалей

Аудио- и видеофайлы по теме

Bellingcat и Insider: отравитель Скрипалей - полковник ГРУ Анатолий Чепига  

"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова  

"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина  

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