The Telegraph: Совершивший теракт в Рединге был известен полиции

Молодой человек, задержанный по подозрению в совершении теракта в английском Рединге, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, пишут британские СМИ в понедельник, 22 июня. Так, по информации газеты The Telegraph, нападавший - 25-летний выходец из Ливии по имени Хаири Саадалла - попал в поле зрения британской контрразведки MI5 в 2019 году, когда его заподозрили в намерении присоединиться к одной из джихадистских группировок в Ливии.

Однако через два месяца Саадаллу сочли не представляющим угрозу из-за недостатка доказательств, пишет далее The Telegraph. Между тем, по сведениям журналистов, в начале июня Саадалла вышел из тюрьмы после отбытия наказания за преступления небольшой тяжести. По данным издания The Sun, за несколько не связанных с терроризмом преступлений, в том числе за нападение на полицейского, молодой человек получил 25 месяцев и 20 дней ареста, которые были сокращены до 17 месяцев и 20 дней.

Саадалла приехал в Великобританию в 2012 году и шесть лет спустя получил здесь статус беженца, пишут СМИ.

Нападавший предположительно страдал психическим расстройством

По словам родственников и бывших соседей Саадаллы, он слышал некие голоса в своей голове и принимал медикаменты, указывает The Telegraph. По данным издания, полиция не исключает, что при нападении определенную роль могло сыграть то обстоятельство, что задержанный страдает психическим расстройством.

Вечером 20 июня в городе Рединге, который находится в 70 км к западу от Лондона, 25-летний мужчина без видимой причины набросился с ножом на людей, гулявших в парке. Три человека погибли, еще трое были тяжело ранены. Нападение было квалифицировано как террористический акт.

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