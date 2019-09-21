 The Telegraph: России может грозить отстранение от участия в Олимпиаде в Токио | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.09.2019

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Мир

The Telegraph: России может грозить отстранение от участия в Олимпиаде в Токио

По данным издания The Telegraph, в WADA подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом.

Допинг Россия

Российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за подозрений в манипуляциях данными из Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в субботу, 21 сентября, со ссылкой на источники, сообщилобританское издание The Telegraph. Аналогичную информацию обнародовали журналисты агентства Associated Press.

По сведениям журналистов, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией и подделывала результаты допинг-проб, до того как они попадали в WADA. Таким образом Россия пыталась скрыть факт, что спортсмены в прошлом систематически употребляли допинг.

Контекст

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Журналист Хайо Зеппельт рассказал, что РФ вновь оказалась под подозрением в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории. WADA рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни. (21.09.2019)

Издание пишет, что сведения об этом планируется огласить 23 сентября на заседании исполкома WADA в Токио. Кроме того, журналисты убеждены, что в течение следующих двух месяцев появятся новые доказательства нарушений. Источники издания уверяют, что если манипуляции данных подтвердятся, то это может привести к исключению российских спортсменов из Олимпийских игр 2020 года. Журналисты считают, что данные, которыми могли манипулировать, относятся к периоду, который освещается в отчете Ричарда Макларена, опубликованном в 2016 году. 

The Telegraph пишет, что подобные "манипуляции могли осуществляться не с одобрения государства, но есть свидетельства их широкого распространия и продолжения".

О том, что Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в манипулировании данными, 20 сентября сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте. 

Годом ранее, 20 сентября 2018 года, исполком WADA вернул РУСАДА статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году из-за допингового скандала. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. Однако экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января 2019 года.

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Издание The Telegraph

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