 The Sunday Times назвала имена спонсоров Консервативной партии из РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 10.11.2019

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Европа

The Sunday Times назвала имена спонсоров Консервативной партии из РФ

В распоряжении газеты The Sunday Times, по данным самого издания, оказался секретный доклад комитета парламента по разведке и безопасности, в котором указаны имена богатых россиян, спонсировавших партию тори.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

По информации газеты The Sunday Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон бывал в гостях у российского бизнесмена Евгения Лебедева

Британские спецслужбы в секретном докладе, посвященном угрозе демократии в Великобритании, назвали имена девяти российских бизнесменов, которые, по их данным, оказывали финансовую помощь Консервативной партии страны. О содержании этого доклада сообщает в воскресенье, 10 ноября, британская газета The Sunday Times.

По информации издания, одним из олигархов, спонсировавших тори, был российский и британский бизнесмен украинского происхождения Александр Темерко. Британские журналисты утверждают, что Темерко, который работал ранее на российское министерство обороны и называет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона своим другом, за последние семь лет пожертвовал британским консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов (в пересчете около 1,4 млн евро). 

В докладе также упоминается имя Евгения Лебедева - сына совладельца британской газеты The Evening Standard, бизнесмена Александра Лебедева. Как рассказал на своей странице в Twitter журналист The Sunday Times Том Харпер, в апреле 2018 года Борис Джонсон, который занимал тогда должность министра иностранных дел, был гостем Евгения Лебедева на вилле последнего в Италии.

Контекст

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Правительство ФРГ содействует продаже немецких фирм, в том числе высокотехнологичных, иностранным компаниям, даже государственным. Не впадает ли оно в иллюзии относительно российского капитала? Мнение Андрея Гуркова. (28.08.2009)

В то же время самым крупным российским спонсором тори издание называет Любовь Чернухину - жену бывшего замминистра финансов России Владимира Чернухина. Сообщается, что в прошлом году Чернухин пожертвовал Консервативной партии 450 тысяч фунтов стерлингов (522 тысячи евро).

Доклад о незаконной деятельности россиян в Великобритании

Доклад о незаконной деятельности россиян в Великобритании был подготовлен межпартийным выборным комитетом британского парламента по разведке и безопасности (cross-party intelligence and security select committee, ISC), однако его обнародование было заблокировано британским правительством.

2 ноября газета The Financial Times  сообщила о том, что председатель ISC Доминик Грив призвал правительство опубликовать доклад комитета о вмешательстве России в демократический процесс в Великобритании, указав на то, что содержание документа "имеет непосредственное отношение" к избирателям.

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Ссылки в интернете

Статья газеты The Sunday Times о российских спонсорах партии тори

Статья газеты The Sunday Times о российских спонсорах партии тори

Статья газеты The Financial Times о призыве председателя ISC Грива опубликовать доклад о вмешательстве РФ в демократический процесс в Великобритании

Статья газеты The Financial Times о призыве председателя ISC Грива опубликовать доклад о вмешательстве РФ в демократический процесс в Великобритании

Сайт комитета британского парламента по разведке и безопасности

Сайт комитета британского парламента по разведке и безопасности

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