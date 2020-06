The Rolling Stones угрожает судом Дональду Трампу

Группа The Rolling Stones объявила в воскресенье, 28 июня, что может подать в суд на президента США Дональда Трампа. В заявлении группы говорится, что ее юристы вместе с организацией по защите авторских прав музыкантов BMI работают на тем, чтобы прекратить несанкционированное использование песен The Rolling Stones во время предвыборной кампании Трампа в США.

Классическая композиция 1969 года "You Can't Always Get What You Want" ("Ты не можешь всегда получить то, что хочешь") была исполнена на закрытии встречи Трампа с избирателями в Талсе, штат Оклахома21 июня, которую он провел несмотря на пандемию коронавируса.

BMI уже от имени The Rolling Stones уведомила штаб Трампа о том, что несанкционированное использование их музыки считается нарушением авторских прав. Если Трамп проигнорирует это предупреждение, то за этим последует судебный иск.

Ранее семья покойного музыканта Тома Петти также обратила внимание на несанкционированное использование его песни "I Won't Back Down" на все том же мероприятии в Талсе. "Покойный Том Петти и его семья выступают против расизма и дискриминации любого рода. Том Петти никогда бы не захотел, чтобы его песня использовалась в кампании ненависти. Ему нравилось собирать людей вместе" – говорится в заявлении семьи музыканта.

