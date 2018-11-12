 The New York Times узнала об уликах против саудовского принца Сальмана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

The New York Times узнала об уликах против саудовского принца Сальмана

Улики, компрометирующие наследного принца Саудовской Аравии, появились после прослушивания записи телефонного разговора с участием одного из членов группы, убившей журналиста Хашогги.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман

В деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги появились серьезные улики, свидетельствующие о возможной причастности к этому преступлению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Один из членов группы, ликвидировавшей Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, вскоре после убийства сказал своему начальнику по телефону, что тот может сообщить "своему шефу" о результате, сообщила во вторник, 13 ноября, газета The New York Times (NYT).

Контекст

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)

Американские спецслужбы полагают, что под "шефом" подразумевается принц Сальман, хотя его и не называют по имени. "Более серьезной улики, чем подобный телефонный звонок, получить просто невозможно. Это весьма компрометирующие сведения", - заявил в интервью газете бывший сотрудник ЦРУ Брюс Ридль. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце минувшей недели впервые официально признал существование аудиозаписей, связанных с убийством Хашогги. Он поделился этими материалами с целым рядом иностранных спецслужб, в том числе с ЦРУ США. И турецкие официальные лица, и американские спецслужбы подчеркивают, что данные аудиозаписи, несмотря на их инкриминирующий характер, все же не являются неопровержимым доказательством причастности Сальмана к убийству журналиста.

Эксперты, однако, полагают, что теперь на Белый дом будет оказываться еще более сильный нажим с целью заставить его принять санкции против Эр-Рияда. После того, как республиканцы в результате промежуточных выборов в Конгресс лишились большинства в Палате представителей, комитет по делам разведки в этой палате возглавит демократ.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:25
Now live
02:25 мин

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги (23.10.2018)

 

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Ссылки в интернете

Статья New York Times

Аудио- и видеофайлы по теме

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги (23.10.2018)  

Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости  

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

Также по теме

Portraitfoto: Mohammed bin Salman

Саудовский принц Сальман назвал убийство Хашогги "отвратительным инцидентом" 24.10.2018

Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что убийство Хашогги нельзя оправдать. Вслед за США, Британия вводит визовые запреты для саудовцев.

Mike Pompeo besucht König Salman bin Abdul-Aziz in Saudi Arabien

Убийство Хашогги: станет ли Саудовская Аравия страной-изгоем? 20.10.2018

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде?

USA Washington Protest von David Barrows vor der Botschaft von Saudi-Arabien

Как в мире отреагировали на убийство журналиста Хашогги 20.10.2018

Политики ряда стран не верят в официальную версию Эр-Рияда о гибели журналиста Джамаля Хашогги во время драки. Немецкие "зеленые" требуют прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию.

Реклама

Самые читаемые

Самого жесткого вышибалу мира не пустили в клуб  

Как волонтеры, помогавшие беженцам в Германии, стали должны государству  

Комментарий: Почему Ангела Меркель уходит, а Владимир Путин остается  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно