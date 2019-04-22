 The New York Times сообщила о фальсификации РФ вмешательства Киева в выборы в США | Новости из Германии о России | DW | 23.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

The New York Times сообщила о фальсификации РФ вмешательства Киева в выборы в США

Москва на протяжении нескольких лет вела кампанию, целью которой являлось переложить на Украину ответственность за вмешательство в американские выборы, пишет газета.

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп

Россия на протяжении нескольких лет вела кампанию, направленную на то, чтобы переложить ответственность за вмешательство РФ в выборы в США в 2016 году на Украину, сообщила в пятницу, 22 ноября, американская газета The New York Times.  По ее сведениям, сотрудники разведки РФ передавали фальсифицированные данные о "вмешательстве" Киева российским и украинским бизнесменам, а те в свою очередь предоставляли их американским политикам и журналистам.

Впоследствии эта подложная информация дошла до окружения президента США Дональда Трампа, которое попыталось использовать ее для защиты Трампа в ходе подготовки демократами импичмента, отмечается далее в материале. В частности, адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявлял о доказательствах украинского вмешательства в выборы США.

Показания экс-советника Трампа по России

Попытки республиканцев защитить главу Белого дома оказались в центре внимания после того, как бывший советник Трампа по России Фиона Хилл подвергла критике распространение ими "вымышленного нарратива", что не Москва, а Киев вмешивался в ход американских выборов.

Контекст

Президент Зеленский в сложной ситуации. Признает, что Трамп давил на него, - испортит отношения с хозяином Белого дома. Не признает - с Байденом, возможно, новым президентом США, пишет Сергей Руденко. (08.11.2019)

Разговор президентов США и Украины, в котором Трамп попросил Зеленского провести расследование против Байдена, может обернуться процедурой импичмента президента США. Сергей Елкин об этой угрозе. (27.09.2019)

Выступая 21 ноября в комитете по разведке Палаты представителей с показаниями в рамках процедуры подготовки импичмента Трампу, Хилл с уверенностью заявила о распространении теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Хилл также указала, что распространение ложной информации произошло, по всей вероятности, в ходе кампании, проводимой российскими службами безопасности.

Секретный брифинг американских спецслужб и сенаторов

Представители американских спецслужб уведомили сенаторов и их помощников о длившейся несколько лет кампании Москвы по фальсификации доказательств взлома Украиной серверов Демократической партии в 2016 году, пишет далее The New York Times, ссылаясь на трех должностных лиц США. По данным газеты, секретный брифинг был также посвящен развитию российской тактики вмешательства, в том числе растущим способностям более тщательно скрывать проведение подобных операций. Американские спецслужбы считают, что Москва может удвоить свои усилия во время избирательной кампании 2020 года.

Демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, полагая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Критики Трампа считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского и угрожал приостановить финансовую помощь Украине, если киевские власти не объявят о проведении расследования против его политического противника Джо Байдена.

Смотрите также:

  • Президент США Дональд Трамп

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Россияне и Трамп: фигурантов все больше

    Чем дальше заходит расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, тем больше появляется в деле подозреваемых и возможных причастных. DW рассказывает о тех, кого СМИ и официальные лица называют в первую очередь.

  • Эмин Агаларов с мисс Вселенная и Дональдом Трампом

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Эмин Агаларов: певец и деловой человек

    Эмин Агаларов учился пению у Муслима Магомаева, а бизнесу - у своего отца Араса Агаларова, основателя Crocus Group. В 2013 году в Лас-Вегасе Агаларовы познакомились с Дональдом Трампом, вместе провели в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и продолжали общаться. Но в 2019 году Эмин отменил тур по США. Спецпрокурор Мюллер хочет допросить его по делу о вмешательстве в выборы, что грозит задержанием.

  • Ринат Ахметшин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Ринат Ахметшин: российский лоббист

    На экс-офицера советской контрразведки обратили внимание после его участия во встрече с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. Он утверждает, что попал туда случайно. У Ахметшина, официально зарегистрированного в США в качестве лоббиста, богатая профессиональная история: он агитировал против "акта Магницкого", а в 2010 году сотрудничал с другим фигурантом дела о выборах - Константином Килимником.

  • Мария Бутина

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Мария Бутина: заговор против США

    В 2015 году 27-летняя Бутина оказалась в Лас-Вегасе на пресс-конференции Дональда Трампа. Будущий кандидат в президенты предложил ей задать вопрос, она спросила о его российской стратегии. Просто случайность? Об этом многие спрашивают сейчас, когда Бутина признала вину в заговоре против США, где ее считают агентом Москвы. Но формально арест Бутиной ФБР в 2018 году не относится к ведомству Мюллера.

  • Наталья Весельницкая

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Наталья Весельницкая: адвокат или агент?

    До 2016 года Весельницкая - адвокат, мало известный за пределами Московской области. Но в 2015-м она стала представлять в США интересы семьи Агаларовых и приняла участие в защите Дениса Кацыва, обвиняемого в отмывании денег по делу, связанному с "актом Магницкого". В США подозревают, что она обманывала американский суд, а также тайно представляла власти РФ на встрече с людьми Трампа в 2016 году.

  • Сергей Горьков

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Горьков: экс-председатель Внешэкономбанка

    Зачем Сергей Горьков, глава госбанка, действующего на основе особого закона РФ, встречался с Джаредом Кушнером в 2016 году сразу после победы Трампа на выборах? Версия CNN: обсуждался неофициальный канал связи с Путиным. Версия Кушнера: он хотел представиться в качестве члена переходной команды Трампа. Версия Горькова, с июля 2018 года замминистра экономики РФ: говорили о бизнесе по недвижимости.

  • Кирилл Дмитриев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Кирилл Дмитриев: глава Российского фонда прямых инвестиций

    РФПИ создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в РФ. С 2015 года - под санкциями США. Три журналиста CNN были уволены после сообщения о встрече Дмитриева в 2017 году с Энтони Скарамуччи, будущим пресс-секретарем Белого дома. Они действительно встречались в Давосе. В том же году Дмитриев встречался с основателем американской ЧВК Blackwater и бизнес-партнером Трампа Эриком Принсом.

  • Константин Килимник (на фото слева)

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Константин Килимник: "серый кардинал"

    Украинско-российский политтехнолог, подозреваемый в работе на разведку РФ (на фото слева). В 2016 году Пол Манафорт переписывался с ним, интересуясь отношением Олега Дерипаски к кампании Трампа. Манафорт и Килимник встречались дважды в 2016 г. Впервые о нем рассказала The New York Times в июне 2018 г. Обвиняется в препятствии правосудию США. Почти на всех известных фото отворачивается от камеры.

  • Сергей Кисляк

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Кисляк: экс-посол РФ в США

    В 2016 году встречался с Джеффом Сешнсом, будущим Генпрокурором США, Джаредом Кушнером, зятем Трампа и членом его предвыборной команды, и с Майклом Флинном, будущим советником президента по безопасности. Встречи, о которых стало известно в 2017 году, стали ключевыми эпизодами в расследовании Мюллера. CNN назвал Кисляка главным российским шпионом. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

  • Здание Trump International Hotel в Вашингтоне

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Андрей Николаев: волонтер в команде Трампа

    В июле 2018 года The Washington Post назвала российского олигарха Константина Николаева спонсором Марии Бутиной со связями в администрации президента РФ. А в 2016 году его сын Андрей Николаев был волонтером в предвыборной команде Трампа. Во время инаугурации Трампа в 2017 году Константин Николаев присутствовал в вашингтонском Trump International Hotel. Следствие продолжает изучать эту историю.

  • Евгений Пригожин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Евгений Пригожин: владелец "фабрики троллей"

    В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил в фальсификации выборов в США бизнесмена Евгения Пригожина и 12 россиян - сотрудников "Агентства интернет-исследований". Среди прочего "фабрика троллей" организовывала в США митинги и манипулировала соцсетями. "Американцы очень впечатлительные люди, - цитировало Пригожина вскоре агентство РИА "Новости". - Если они хотят видеть дьявола, пусть видят".

  • Иван Тимофеев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Иван Тимофеев: неудачливый посредник

    Преподаватель МГИМО МИД России, с 2011 года программный директор НКО "Российский совет по международным делам", с 2015 года - руководитель программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. Политический советник Трампа Джордж Пападопулос обменивается с ним мейлами и общается по скайпу весной 2016 года. Предположительно, он искал через Тимофеева контакты в МИД РФ.

  • Экран и клавиатура компьютера во время хакерской атаки

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Fancy Bear, Cozy Bear, Guccifer 2.0: хакеры

    Группировки российских хакеров, скрывавшиеся под названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также хакер под никнеймом Guccifer 2.0, предположительно, осуществили успешную кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. В июне 2018 года в США были обвинены во вмешательстве в выборы 12 служащих ГУ Генштаба РФ (или ГРУ). Предполагается, что это - те самые "медведи-стиляги".

    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 01:49

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед

Контекст

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

Около 40 россиян обвиняются или подозреваются во вмешательстве в выборы президента США или в попытке повлиять на Дональда Трампа и его команду. Подробности в фотогалерее DW. (05.02.2019)  

Ссылки в интернете

Статья The New York Times

Аудио- и видеофайлы по теме

Что пишут об импичменте Трампа немецкие СМИ  

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа продвигается вперед  

Звонок в Украину доведет Трампа до импичмента? Новые свидетели в Украинагейт. DW Новости  

Также по теме

USA Präsident Trump im Oval Office

Трамп незадолго до назначения Мюллера обращался к главе АНБ 22.04.2019

За два месяца до назначения Роберта Мюллера спецпрокурором США Дональд Трамп звонил директору спецслужбы и просил воспрепятствовать распространению сообщений о связях с Россией.

Russland Kreml Mauer

FAZ: Работа Запада над собственными ошибками - лучший ответ Кремлю 01.12.2017

Западные демократические страны должны искать источник своих проблем у себя дома, а не в Кремле. Это лучший метод борьбы с российской пропагандой, уверен обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Реклама

Самые читаемые

Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей  

Der Spiegel сомневается в версии Браудера об "убийстве" Магнитского  

Стокгольм обвиняет российское судно в проходе через территорию Швеции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно