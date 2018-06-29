The New York Times сообщила об эвакуации из КНР ряда американских дипломатов

Государственный департамент США эвакуировал не менее 11 американских дипломатов из Китая. Об этом 30 июня сообщила газета The New York Times. По информации издания, поводом для этого послужило недомогание, которое сотрудники диппредставительств испытывали в связи с "акустическими атаками".

Не менее 8 человек эвакуированы из консульства в Гуанчжоу, один - из консульства в Шанхае и двое - из посольства в Пекине, заявил анонимный собеседник издания. Госсекретарь США Майк Помпео упомянул инцидент в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И. По информации издания, над изучением "необъяснимых инцидентов со здоровьем" американских дипломатов за пределами США работает специальная комиссия под руководством заместителя госсекретаря США Джона Салливана.

В конце мая Госдеп США сообщал о жалобах одного из сотрудников американского консульства в Гуанчжоу на аномальные "звуковые ощущения и давление", позднее у него обнаружили легкую черепно-мозговую травму. Вашингтон заявил, что серьезно воспринимает этот инцидент и работает над тем, чтобы определить причину случившегося. Ранее похожие случаи произошли на Кубе, что привело к сокращению штата посольства США в Гаване.

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