 The New York Times сообщила об эвакуации из КНР ряда американских дипломатов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.07.2018

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Мир

The New York Times сообщила об эвакуации из КНР ряда американских дипломатов

Из консульств в Гуанчжоу, Шанхае и посольства в Пекине эвакуированы не менее 11 человек. Причиной послужили жалобы сотрудников на аномальные звуковые ощущения и давление.

Консульство США в Гуанчжоу (фото из архива)

Консульство США в Гуанчжоу

Государственный департамент США эвакуировал не менее 11 американских дипломатов из Китая. Об этом 30 июня сообщила газета The New York Times. По информации издания, поводом для этого послужило недомогание, которое сотрудники диппредставительств испытывали в связи с "акустическими атаками".

Контекст

Дональд Трамп действует согласно девизу "Америка превыше всего". Но в будущем место мирового лидера может занять Китай - как в экономическом, так и политическом плане, считает Миодраг Шорич. (11.11.2017)

В августе в посольстве США в Гаване был зафиксирован еще один инцидент, подобный тем, которые источники в американском Госдепе ранее охарактеризовали как "акустические атаки". (02.09.2017)

Не менее 8 человек эвакуированы из консульства в Гуанчжоу, один - из консульства в Шанхае и двое - из посольства в Пекине, заявил анонимный собеседник издания. Госсекретарь США Майк Помпео упомянул инцидент в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И. По информации издания, над изучением "необъяснимых инцидентов со здоровьем" американских дипломатов за пределами США работает специальная комиссия под руководством заместителя госсекретаря США Джона Салливана.

В конце мая Госдеп США сообщал о жалобах одного из сотрудников американского консульства в Гуанчжоу на аномальные "звуковые ощущения и давление", позднее у него обнаружили легкую черепно-мозговую травму. Вашингтон заявил, что серьезно воспринимает этот инцидент и работает над тем, чтобы определить причину случившегося. Ранее похожие случаи произошли на Кубе, что привело к сокращению штата посольства США в Гаване.

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    Тот, кто хотел показаться настоящим революционером, обязательно носил костюм в стиле Мао Цзэдуна и значок с его изображением. Во времена "культурной революции" его даже называли "самым красным из наикраснейших солнц".

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов


Контекст

Китч "культурной революции"

"Культурная революция" обернулась борьбой против всего старого. На место традиционной китайской культуры должны были прийти идеи Мао Цзэдуна. В результате возникло одно: китч, пользующийся популярностью среди туристов. (10.05.2016)  

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