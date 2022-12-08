У поставщиков Минобороны РФ обнаружен успешный бизнес в Риге

Искандар Махмудов и Андрей Бокарев одновременно работают с российскими оборонными заказами и получают для своего рижского завода деньги от ЕС. Издание The Insider расследовало бизнес-историю олигархов.

Российские олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев тесно связаны с Кремлем, являются одними из крупнейших господрядчиков в стране, были совладельцами концерна "Калашников", а сейчас поставляют через свой "Коломенский завод" дизели для российских военных кораблей. Это не мешает им иметь успешный бизнес в Латвии - в частности, им принадлежит крупная доля в рижском заводе электрических машин Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER), пишет в четверг, 8 декабря, издание The Insider.

Издание расследовало бизнес-историю Махмудова и Бокарева, начавшуюся с держания общаков и отмывания денег организованных преступных групп. Несмотря на такой бэкграунд и нынешние связи с оборонными заказами, олигархи включены в санкционные списки только в Великобритании. В Латвии никаких проблем с законом у них нет, более того, их рижский завод получает деньги, выделяемые фондами поддержки предпринимательства Евросоюза.

Особое внимание к Латвии привлек инцидент вокруг российского оппозиционного телеканала "Дождь", редакция которого переехала в Ригу. 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии объявил, что отзывает лицензию на вещание телеканала из-за эфира с фразой про помощь российским военным. Сказавший эту фразу ведущий Алексей Коростелёв был уволен, однако позднее генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева в видеообращении позвала его вернуться на канал. 8 декабря Синдеева констатировала, что канал "оказался в человеческом кризисе" и ей нужно подумать о том, что произошло.

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