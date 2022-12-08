  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Улица Пушкина в Риге
Улица Пушкина в РигеФото: DW
ПолитикаРоссия

У поставщиков Минобороны РФ обнаружен успешный бизнес в Риге

Дмитрий Вачедин
30 мин. назад

Искандар Махмудов и Андрей Бокарев одновременно работают с российскими оборонными заказами и получают для своего рижского завода деньги от ЕС. Издание The Insider расследовало бизнес-историю олигархов.

https://p.dw.com/p/4Kgyj

Российские олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев тесно связаны с Кремлем, являются одними из крупнейших господрядчиков в стране, были совладельцами концерна "Калашников", а сейчас поставляют через свой "Коломенский завод" дизели для российских военных кораблей. Это не мешает им иметь успешный бизнес в Латвии - в частности, им принадлежит крупная доля в рижском заводе электрических машин Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER), пишет в четверг, 8 декабря, издание The Insider.

Издание расследовало бизнес-историю Махмудова и Бокарева, начавшуюся с держания общаков и отмывания денег организованных преступных групп. Несмотря на такой бэкграунд и нынешние связи с оборонными заказами, олигархи включены в санкционные списки только в Великобритании. В Латвии никаких проблем с законом у них нет, более того, их рижский завод получает деньги, выделяемые фондами поддержки предпринимательства Евросоюза.

Особое внимание к Латвии привлек инцидент вокруг российского оппозиционного телеканала "Дождь", редакция которого переехала в Ригу. 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии объявил, что отзывает лицензию на вещание телеканала из-за эфира с фразой про помощь российским военным. Сказавший эту фразу ведущий Алексей Коростелёв был уволен, однако позднее генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева в видеообращении позвала его вернуться на канал. 8 декабря Синдеева констатировала, что канал "оказался в человеческом кризисе" и ей нужно подумать о том, что произошло.

Смотрите также:

Как в Латвии русские школы переводят на латышский язык

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В Латвии хотят вернуть всеобщую воинскую повинность - кто против? (23.10.2022)

В Латвии хотят вернуть всеобщую воинскую повинность - кто против? (23.10.2022)

Минобороны Латвии рассматривает вопрос о возвращении воинской повинности, объясняя это возросшей угрозой со стороны России. Но инициатива эта встретила отклик далеко не у всех.
Политика23 октября 2022 г.03:01 мин.
external

В Латвии больше не будет "Дождя": за что русскоязычный канал лишили лицензии в европейской стране?

В Латвии больше не будет "Дождя": за что русскоязычный канал лишили лицензии в европейской стране?

Власти Латвии аннулировали лицензию телеканала "Дождь". Редакция канала сообщила, что эфиры останутся на площадке Youtube.
Политика6 декабря 2022 г.03:33 мин.

Настоящие агенты Кремля в Риге. Как криминальные российские олигархи, получающие подряды от Минобороны, ведут бизнес в Латвии

The Insider
theins.ru
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бриттни Грайнер в российском суде

Американку Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

Политика11 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - американская статуя Свободы, очень напоминающая Бриттни Грайнер: на ее правой руке наручник с разорванной цепью, эта рука держит вверх не факел, а крутит баскетбольный мяч, в другой руке - уголовный кодекс РФ.

Обмен Грайнер на Бута, или Настоящие американские ценности

Обмен Грайнер на Бута, или Настоящие американские ценности

Политика6 ч. назад
Китайский художник и диссидент Ай Вэйвэй в Португалии, 2021 год

Белый лист бумаги - символ протестов

Белый лист бумаги - символ протестов

Культура15 ч. назад
Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) и члены его кабинета (слева направо): министр финансов Кристиан Линднер, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек

Правительство Шольца год у власти. Как его оценивают в ФРГ

Правительство Шольца год у власти. Как его оценивают в ФРГ

Политика20 ч. назад
Пожилая женщина со свечой в Бородянке, октябрь 2022 года

Удары по гражданским объектам в Украине. Чего добивается РФ?

Удары по гражданским объектам в Украине. Чего добивается РФ?

Конфликты22 ч. назад
Операция полиции по задержанию "рейхсбюргеров" в Карлсруэ, 7 декабря 2022 года

Как в ФРГ восприняли планы "рейхсбюргеров" по захвату власти

Как в ФРГ восприняли планы "рейхсбюргеров" по захвату власти

Правосудие и закон7 ч. назад
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне флагов ЕС (фото из архива)

Сможет ли ЕС направить финпомощь Киеву без согласия Венгрии?

Сможет ли ЕС направить финпомощь Киеву без согласия Венгрии?

Экономика и бизнес8 ч. назад
На главную страницу