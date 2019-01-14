The Insider узнал о зарубежных пожертвованиях для "Единой России"

"Единая Россия" получает пожертвования от юридических лиц, в том числе иностранных, в обмен на преференции, пишет The Insider.
По информации российского издания The Insider, партия "Единая Россия" (ЕР) нарушает запрет на получение денег от государства и госкомпаний, а также получает средства от юридических лиц с высокой долей иностранного участия. В частности, в 2018 году на счета ЕР поступили 8 миллионов рублей от компании "Северсталь Менеджмент", учредителем которой выступает кипрская фирма Frontdeal Limited, пишет The Insiderв понедельник, 14 января.
Подобные пожертвования фактически делают "Единую Россию" иностранным агентом, поскольку российское законодательство не разрешает политическим партиям принимать пожертвования от юридических лиц с более чем 30-процентной долей иностранного участия, указывает далее издание.
Центральный аппарат ЕР получает деньги не только из федерального бюджета, но и от большого числа добровольных спонсоров. В 2018 году партии перечислены 620 миллионов рублей от 240 юридических лиц. В этой сумме не учтены региональные пожертвования и средства, выделенные спонсорами на предвыборные кампании. В обмен на пожертвования компании получают от власти преференции, а их руководители - депутатские мандаты, отмечается в статье.
Депутатские мандаты и преференции в бизнесе
В частности, владелец компании "Алгоритм" Александр Тайчер перевел ЕР 5 миллионов рублей и после этого стал депутатом барнаульской гордумы. ООО "Севзапдорстрой", главным владельцем которой является депутат гордумы Архангельска Александр Нечаев, пожертвовала партии власти 1 миллион рублей. В 2018 году эта компания заработала на госзакупках 1,6 миллиарда рублей, пишет The Insider.
По данным издания, выигрывающие госзакупки строительные компании чаще всего жертвуют деньги "Единой России". Среди прочих в статье упоминается компания "Уралмостострой", перечислившая ЕР 30,8 миллиона рублей и получившая контракты в Перми и Башкирии на общую сумму в почти 2 миллиарда рублей.
Доноры зарабатывают на госзакупках
АО "МИСК", пожертвовавшая московскому отделению партии власти 12,5 миллиона рублей, получила ряд крупных контрактов в Москве. В 2018 году компания заработала на госзакупках 26,3 миллиарда рублей, указывает издание.
Кроме того, доноры "Единой России", по данным The Insider, зарабатывают на госзакупках для силовых ведомств, осуществляя поставки бензина, автомобилей, лекарств по завышенным ценам. В частности, спонсорами ЕР оказалась пермская компания "Пзсп", являющаяся поставщиком тепла и горячей воды для Росгвардии.
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